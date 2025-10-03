Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 09:25 часа 237 прочитания 0 коментара
Кога ще спре дъждът? Отговорът от синоптика Анастасия Стойчева

Проливните валежи няма да спрат скоро. Средиземноморският циклон се движи изключително бавно и ще задържи дъждовната обстановка поне още едно денонощие. Това каза синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на БНТ. "Повече от 30 часа както е започнала обстановката, вали и не спира. За съжаление сме в средата на обстановката. Имаме още едно денонощие, в което ще има валежи. Така че никак не е за подценяване – където и да е, в равнината, в планината, навсякъде", предупреди тя.

"В Царево точно нямаме измервателна станция, но близо 200 литра дъжд са паднали в района на Кости, а над 140 литра – край Веселие", каза Стойчева. По думите й, валежите са масови не само по Южното Черноморие, но и в Централна България и Родопите.

В София валежите преминават в дъжд и сняг. "Хубаво е тези, които не са си сменили гумите, наистина да не предизвикват допълнителни затруднения", допълни Стойчева. 

Следващата седмица се очаква затопляне.

След заседание на кризисен щаб беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

Виолета Иванова
