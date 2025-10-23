Манипулирана автоекспертиза? Вещото лице по делото "Сияна" се скри, изплуваха нови твърдения за зависимости (ВИДЕО)

Вещото лице по делото "Сияна" проф. Станимир Карапетков не се яви на организиран от Института за пътна безопасност (ИПБ) открит дебат с бащата на загиналото 12-годишно момиче в катастрофа край Телиш - Николай Попов. Дискусията беше важна, защото темата с евентуалното манипулиране на автоекспертизи влезе в обществения дневен ред през последните дни. Попов се усъмни в решаващата автотехническа експертиза по делото. Според него следственият експеримент е направен с празен камион, което изкривява истината за случилото се.

Бащата на Сияна твърди още, че Карапетков е свързан с един от адвокатите на обвиняемия - Явор Нотев. Двамата са в близки приятелски отношения, смята Попов. Затова поиска отвод. Попов нарече Карапетков "Сталин на автотехническите експертизи", като застъпва тезата, че случаят "Сияна" не е единичен, а симптоматичен.

Карапетков отвърна задочно пред bTV миналия петък, че експертизата не е в полза на обвиняемия. Той не разбира защо е атакуван по този начин.

Проваленият дебат

"От вторник до днес проф. Карапетков си смени мнението 6 пъти, като вчера вечерта изпрати списък с присъстващите, подкрепящи го т.нар. независими автоексперти – 13-14 човека, които ще присъстват и ще го подкрепят. Разговаряхме около 10 пъти вчера, през цялото време се пазареше какви въпроси ще му задавам, кой ще присъства, какво ще се говори. Останах с впечатление, че той крие нещо", обяви председателят на Управителния съвет на ИПБ Богдан Милчев, който трябваше да е медиатор на дискусията.

Снимка: БГНЕС

"Късно вчера са се обадили на Николай, за да му кажат, че няма да дойдат, защото Николай бил качвал във Facebook разобличаващи професора неща. Помолили са го да ги свали. Днес професорът го няма, независимите автоексперти от цялата страна се оказаха зависими, защото и тях ги няма. Аз също се почувствах измамен, защото създадохме цялата тази организация, целия този шум и той не си удържа на думата. Смятам, че автоексперт, който не си държи на думата, не си държи и на автоекспертизите. Категорично ще направя всичко по силите си автоекспертите да станат независими от проф. Карапетков", заяви Богдан Милчев.

Той заговори за заплахи срещу ИПБ и подкрепящи ги хора и организации. "Заплахите идват от едно и също място и един и същи субект. Г-н (Бойко) Борисов беше на път да го назове - каза, че сме "дали на концесии министерства". Ако каже кой е концесионерът, ще ни стане ясно откъде идват заплахите. Не можем да работим със заплахи, с "Осемте джуджета", с хора, които манипулират автоекспертизите", категоричен е ръководителят на ИПБ.

Николай Попов: Явор Нотев защитава Сияна "безплатно", но е взел 48 000 лева от фирмата, собственик на камиона

"За пореден път този човек ми падна в очите", каза на пресконференцията в БТА бащата на Сияна - Николай Попов. "Той е толкова добър автоексперт, че може да манипулира експертизи, без никой да го усети. Автотехническата експертиза е тази институция, която вкарва и изкарва хора от затвора. Живо доказателство за това е едно дело, по което има данни за влияние и манипулации – на Красимир Катев, бивш зам.-министър на финансите, който убива двама човека. Карапетков го оневинява с експертизата. Според него катастрофата е станала в лентата на Катев, а според експертизата на доц. Христо Узунов – в лентата на убитите, това показват и всички находки на местопроизшествието. Експертизата на Христо Узунов, с която е осъден Катев, е петорна – потвърдена е от още четирима експерти", посочи Попов.

Явор Нотев уж защитава Сияна безплатно, но е "получил 48 000 лева" от фирмата, която е собственик на камиона, твърди Николай Попов. По думите му, първата фактура е издадена през месец май. Карапетков е в делото от април. "Те са скритият адвокат и скритият съдия. Те са се чували десетки пъти през това време. С тези чувания са уточнявали каква да бъде експертизата, за да бъде удобна за защитата на обвиняемия. Тези хора не се замислят, че става въпрос за живота на едно дете и за един достоен български пожарникар – дядото на Сияна", заяви той.

Снимка: Николай Попов и Сияна, Facebook

Бащата на Сияна: Политиците са се скрили като "канални плъхове"

Попов атакува и "българските политици", които "са се скрили като канални плъхове".

"Нито един политик не повдигна темата за измамите с автоекспертизите. Този сигнал е по-голям от "Осемте джуджета", но не е удобен да излезе, защото ще излязат много връзки", смята той. "Шайка политици и съдии възприемат и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като капитан Джак Спароу, а прокуратурата – като кораба "Черната перла". Обстрелват с гюлета, но не за да потопят кораба, а да го превземат. Най-важното за тях е да имаме удобна прокуратура, удобен съд и, оказва се, удобни вещи лица".

"Аз повече с терористи няма да преговорям. Искам незабавно това лице (Карапетков - бел. ред.) да си подаде оставката от оглавяваното от него сдружение – това е престъпен синдикат, който манипулира решенията на съда и експертизите по делата. Разбира се, има и много свестни хора там, един от тях е доц. Христо Узунов", смята Николай Попов. Той апелира "прокуратурата, МВР, съдът да престанат да му възлагат експертизи", защото "слага капанчета в експертизата за смъртта на Сияна, които Нотев да използва". Изчезването на товара на камиона не е случайно, сигурен е Попов.

Бащата на Сияна предлага властта да разформирова организацията на Карапетков и да основе институт за вещи лица, които да се падат на случаен принцип.

