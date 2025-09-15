Войната в Украйна:

Митрофанова за руските дронове над Полша и Румъния: "Това е планирана провокация"

15 септември 2025, 18:03 часа 389 прочитания 0 коментара
След като посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова беше извикана в Министерството на външните работи във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и Румъния от руски военни дронове на 10 септември 2025 г., от руското посолство у нас излязоха с официален коментар.

От МВнР припомниха, че Полша е съюзник на България в НАТО и партньор в ЕС, а по време на срещата генералният директор по политическите въпроси Гергана Караджова връчи на посланика писмен демарш. В него София осъди по възможно най-категоричен начин нарушението и изрази абсолютна солидарност с Полша. Още: Попаднал в собствения си капан: Спре ли войната Путин е политически труп 

Отговорът на Митрофанова

 

От своя страна руската мисия в София заяви: "На 15 септември 2025 г. посланикът на Русия в България Е.В. Митрофанова беше извикана в Министерството на външните работи на Република България, където ѝ беше обявен протест във връзка с уж умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Република Полша в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г."

В изявлението се допълва, че посланикът "решително отхвърли неоснователните обвинения, като посочи липсата на каквито и да е доказателства за руско участие в инцидента". Според руската страна Въоръжените сили на Руската федерация не са планирали удари по полски обекти, а използваните дронове при атаките срещу украинска военна инфраструктура имали далечина на полета не повече от 700 километра, което "прави невъзможно навлизането им на полска територия". Още: Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия

"Посланикът подчерта, че става дума за планирана провокация, от която на първо място е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около руската заплаха", се казва още в позицията на посолството. В нея се твърди също, че за разлика от "киевския режим", Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население и граждански обекти.

В заключение дипломатическата мисия на Русия призова за отказ от "ескалационна реторика" и за разрешаване на украинската криза "със съобразяване със загриженостите на Русия".

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
