МВнР съобщи колко българи се намират в Сирия и им даде съвет

По данни на сирийските власти общо 71 български граждани пребивават продължително или постоянно в страната. Днес, 8 декември, 15 български граждани и членове на техните семейства са потърсили съдействие за извеждане от Сирия. Това обяви българското външно министерство (МВнР).

"Посолството на Република България в Дамаск е в постоянна връзка с българските граждани и членовете на техните семейства, потърсили съдействие за извеждане от Сирия. Следи се с повишено внимание обстановката по сигурността и при наличие на подходяща възможност ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на безопасното напускане на страната на лицата, изразили желание за това. МВнР настоятелно препоръчва на българските граждани, пребиваващи в страната да не напускат домовете си, докато бъде нормализиран общественият ред", добавят от МВнР.

