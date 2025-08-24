Манчестър Юнайтед продължава без победа във Висшата лига! Юноша на Арсенал наказа "червените дяволи"

Фулъм и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 на "Крейвън Котидж" в двубой от втория кръг на Висшата лига. Бруно Фернандеш пропусна дузпа към края първото полувреме, отсъдена за фал срещу Мейсън Маунт. "Червените дяволи" все пак поведоха в 58-ата минута, когато удар с глава на Лени Йоро се отклони в Родриго Муниз. Появилият се от скамейката юноша на Арсенал Емил Смит-Роу обаче възстанови паритета в 73-тата минута.

Юнайтед и Фулъм не се победиха

Гостите влязоха добре в мача. В първите минути Куня бе главно действащо лице, като един от неговите изстрели срещна левия страничен стълб. Малко по-късно Лено имаше работа. Стражът отрази удари на Куня и Фернандеш. На другата врата Байъндър отговори подобаващо с намеса при шут на Иуоби. Последва затишие, преди в 35-ата минута ВАР да привика главния съдия, който отсъди дузпа за нарушение на Баси срещу Маунт. С изпълнението се нагърби Фернандеш, който прати топката високо над целта.

Втората част вървеше по-добре за "котиджърс". Аморим реагира, пускайки в игра Шешко и Далот. В 54-тата минута Йоро се намеси в много важен миг, а 120 секунди след това засече центриране от корнер, което се отклони в Муниз, и топката се оплете в мрежата. Домакините мигновено вдигнаха оборотите. По-активните им действия дадоха резултат в 73-тата минута, когато с едно от първите си отигравания резервата Смит-Роу се възползва от центриране на Иуоби за 1:1.

До последния съдийски сигнал Фулъм атакуваше повече, но пък удар на Магуайър мина на сантиметри от вратата. Така тимът на Рубен Аморим спечели първа точка за новия сезон, а "котиджърс" имат два пункта след хикса с Фулъм в първия кръг.

