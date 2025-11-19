Спорт:

МВнР съветва да не се пътува до Бангладеш

19 ноември 2025, 10:27 часа 199 прочитания 0 коментара
МВнР съветва да не се пътува до Бангладеш

Да не се предприемат пътувания до Бангладеш поради размирици в столицата Дака. Това предупреждават от Министерството на външните работи на сайта си. "По повод решението на съдебните институции в Бангладеш, с което се постановява смъртна присъда за бившия министър-председател на страната Шейх Хасина, в столицата Дака са възникнали размирици", отбелязват от ведомството.

ОЩЕ: Разследват за убийство избягалата и хвърлила оставка министър-председателка на Бангладеш

При необходимост българските граждани, пребиваващи в Дака, могат да се обръщат към Посолството на България в Делхи.

Първата смъртна присъда

Бившият премиер на Бангладеш Шейх Хасина бе осъдена на смърт заради престъпления срещу човечеството. Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари. Съдът сметна, че Хасина носи отговорност за кървавото потушаване на протестите през 2024 г.

Народната лига - партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: В Бангладеш е страшно: Щурмуваха резиденцията на премиера, тя избяга извън страната (ВИДЕО)

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия.

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд. Хасина твърди, че не ѝ е дадена възможност да се защитава в съда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бангладеш МВнР размирици Шейх Хасина
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес