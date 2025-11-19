МВнР съветва да не се пътува до Бангладеш

Да не се предприемат пътувания до Бангладеш поради размирици в столицата Дака. Това предупреждават от Министерството на външните работи на сайта си. "По повод решението на съдебните институции в Бангладеш, с което се постановява смъртна присъда за бившия министър-председател на страната Шейх Хасина, в столицата Дака са възникнали размирици", отбелязват от ведомството.

При необходимост българските граждани, пребиваващи в Дака, могат да се обръщат към Посолството на България в Делхи.

Първата смъртна присъда

Бившият премиер на Бангладеш Шейх Хасина бе осъдена на смърт заради престъпления срещу човечеството. Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари. Съдът сметна, че Хасина носи отговорност за кървавото потушаване на протестите през 2024 г.

Народната лига - партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната.

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия.

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд. Хасина твърди, че не ѝ е дадена възможност да се защитава в съда.