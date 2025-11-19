Нов граничен пункт за милиарди стои затворен

Въпреки вложените милиарди европейски и държавни средства за изграждането му, граничният контролно-пропускателен пункт "Рудозем – Ксанти" все още не функционира. И нито от българска, нито от гръцка страна има официална позиция защо откриването се бави.

ГКПП "Рудозем – Ксанти" е седмият, разположен на българо-гръцката граница, и е мечта на поколения родопчани. Сега те пътуват стотици километри, за да стигнат до имотите си или до плажовете на Егейско море.

Никой не се ангажира със срокове

Въпреки че България инвестира в изграждането на едно изключително модерно съоръжение, то остава затворено. Независимо от проведените редица срещи между институциите в София и Атина, никой не се ангажира със срокове.

За Гърция може да се мине през ГКПП "Маказа", но много често при Златоград се образуват задръствания, тъй като пътят е тесен, планински и с много завои.

Ако "Рудозем - Ксанти" бъде отворен, пътят до Гърция и Беломорието ще се съкрати с около час и половина.

Многократни отлагания

Първата копка на граничния пункт беше направена през януари 2020 г. и се очакваше да бъде готов до края на същата година, но строителството му продължи и след това.

През годините отварянето на пункта беше отлагано многократно от страна на Гърция по най-различни поводи. През декември 2024 г. се очакваше, че ще бъде отворен на 1 януари 2025 г., когато трябваше да се завърши последната недовършена 8-километрова отсечка от село Димарио до границата с България. След това като причина беше посочено активно 150-метрово свлачище, по което се работи, предаде БНР.

Към днешна дата обаче пътят е готов и дори гръцките власти признават, че е от най-висок клас.

Скрита причина

Местните изразяваха недоволството си многократно. Според тях Гърция отлага пускането на пункта заради неподновяването на изтеклата през 2024 г. 60-годишна спогодба за съвместно ползване на водите на река Арда. Гърция е искала до края на май 2025 г. да подпишем дългосрочно споразумение за осигуряването на регулирано водоподаване, но българската страна не е приела.

Сега има нова възможност за отлагане, тъй като се оказа, че пътни отсечки от трасето Ксанти - Ехинос се нуждаят от ремонт.

София: Атина бездейства

На официално ниво българската страна счита, че Гърция бави процеса. При последното си посещение в Смолян регионалният министър Иван Иванов коментира темата като заяви, че страната ни постоянно търси диалог.

"Комуникацията с гръцката страна трябва да бъде по-диалогична. Имаме информация и на последните срещи, които се проведоха с тях, че голяма част от парите се бавят, тъй като те са управляващ орган, а не се движат с необходимата скорост. Пратили сме необходимата нота в тази посока. Ефективно използваме средствата, които ЕС ни предоставя", увери той.

"Пунктът не се отваря, защото гръцката страна към днешна дата не е предприела никакви действия. От наша страна сме напълно готови", заяви още Иванов.