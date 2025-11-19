Kaufland и БТС премаркираха 400 км туристически маршрути само за няколко месеца

Доброволци обновиха 10 ключови туристически локации в страната

Kaufland България и Българският туристически съюз успешно постигнаха целта си за обновяване на 400 километра туристически маршрути в рамките на по-малко от една година. Инициативата „Не губи посоката!“, която започна през пролетта на 2025 г., премина през десет ключови локации в страната и обедини стотици доброволци, служители на компанията и опитни планински водачи. Кампанията завърши с премаркирането на маршрута от село Локорско до връх Драгоната, разположен на 1111 метра надморска височина, и по билото на Софийска планина.

В заключителната акция доброволците обновиха лентовата маркировка по трасето, поставиха 16 нови указателни стрелки по стандарт на БТС и монтираха 1 информационно табло в Локорско. Екипите работиха в продължение на няколко часа, като едновременно с подновяването на маркировката извършиха и почистване на ключови участъци, за да направят маршрута по-лесен и приятен за преминаване.

„Тази кампания е доказателство за това какво може да се постигне, когато бизнесът и неправителствените организации работят в добър синхрон. Надяваме се, че през следващата година заедно ще успеем да разширим още повече обхвата на инициативата и да премаркираме стотици емблематични маршрути.", посочи изпълнителният секретар на БТС Лъчезар Лазаров.

Събитието край Локорско символично затвори първия сезон на инициативата, в който Kaufland България и БТС обиколиха планинските райони около София, Велико Търново, Шумен, Ямбол, Русе и Казанлък. През тези месеци бяха поставени общо 296 указателни стрелки, 60 табели по стандарт на Европейската пешеходна асоциация и 19 информационни табла. В резултат на кампанията 400 километра маршрути вече са по-чисти, по-сигурни и по-достъпни за туристите в различни части на страната.

„Гордеем се с постигнатите резултати и сме благодарни на всички наши колеги и доброволци, които се включиха активно в този проект. Ще продължим инициативата и през следващата година, защото поставянето на маркировка в планината освен че улеснява достигането до желаната цел, може да предотврати загубване в мъгла или буря.“, сподели Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност“ в Kaufland България.

От началото на инициативата доброволците на Kaufland и БТС възстановиха пътеката от село Желява до хижа Мургаш, трасетата от Велико Търново към Преображенския манастир и село Самоводене, както и маршрута от село Войнеговци до местността Ръждавица в Софийска планина.

Подновен беше участъкът от Княжево до хижа Момина скала, а по международния маршрут Е3 доброволците освежиха пътеката от връх Ком до хижа Тръстеная, както и отсечката от хижа Бузлуджа през хижа Българка до прохода на Републиката – част от популярното „българско Камино“.

Емблематичният шуменски маршрут „Лъвчето“, който тръгва от местността „Кьошковете“, преминава през заслон „Лъвчето“ и пещера „Бисерна“ и достига до местността „Фургоните“ в подножието на Шуменската крепост, също бе подновен. В Ямболския регион беше поставена нова маркировка по маршрута към местността Бакаджиците, който е сред най-предпочитаните за разходка от местните жители. През октовмри бяха обновени общо 80 км туристически маршрути в Русенския регион – около Ивановските скални църкви, манастира „Димитър Басарбовски“ и пътеките в Природен парк „Русенски Лом“. В края на минaлата седмица към тях се присъедини и последният маршрут - от село Локорско до връх Драгоната и билото на Софийска планина.