На косъм от трапезата ни: Отровни ядки, краставици с парацетамол и риба с живак

България е спряла внос на опасни хранителни продукти. Част от тях са ядки с афлатоксини, кисели краставици с парацетамол и риба с живак.

През октомври България е подала 14 нотификации в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), свързани с установени сериозни несъответствия при внос от трети страни - Турция, Азербайджан и Грузия.

Най-честите несъответствия са по отношение на превишаване на максимално допустимите остатъчни количества пестициди в плодове и зеленчуци като домати, пипер и нар и наличие на микротоксини над регламентираните норми (афлатоксини, охратоксин) в ядки и сушени плодове.

Всички тези нотификации са от типа "недопуснат внос", което показва, че механизмите за официален контрол работят ефективно и предотвратяват навлизането на рискови храни на пазара. Това сочат данни на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предаде БГНЕС.

Източник: iStock

Половината от месечните европейски сигнали - със сериозен риск

Европейските страни са изпратили 528 нотификации в RASFF през октомври, което е значителен ръст спрямо септември (434).

Броят на уведомленията в категорията на храните достига 480, като 218 от тях са класифицирани като случаи със сериозен риск.

За пореден месец най-много нотификации има за категориите "Плодове и зеленчуци" (94), "Ядки, продукти, съдържащи ядки и семена" (59) и "Птиче месо и продукти от птиче месо" (38).

Най-опасните патогени

В съзвучие с предходни данни, водещи патогени са Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Escherichia coli. Най-много уведомления има за месни продукти и морски дарове. Salmonella spp. е установена в над 40% от нотификациите, основно в птиче месо от Полша, Румъния, Унгария и Украйна, докато Listeria monocytogenes се среща предимно в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия.

Източник: БГНЕС

E.coli е открита в различни категории храни - от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти. Повечето случаи на подобни храни са от Испания, Полша, Италия и Индия.

Отровни ядки, плодове и риба

През октомври са засечени афлатоксини в ядки - фъстъци, шамфъстъци, лешници, от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ. В сушени плодове, кафе и зърнени храни са открити охратоксин A, а тежки метали – живак, олово и кадмий - в рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.

В пратка с кисели краставици от Индия пък са открити остатъци от парацетамол.

При внос от трети страни са засечени 62 активни вещества, 38 от които изобщо не са разрешени за ползване в ЕС - хлорпирифос, ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, както и етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и др. Най-често такива остатъци от пестициди е имало в стоки от Индия, Египет, Турция и Китай.

Източник: iStock

Проблемни стоки и от България

В системата за бързо предупреждение са регистрирани и 2 нотификации с произход България. Едната е за билката очанка, за която производителят твърди, че е с органичен произход, но е била пълна с кадмий и пиролизидинови алкалоиди. Във втория случай става въприс за печени слънчогледови семки, замърсени със салмонела.