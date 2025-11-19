Търг за правителствения "Фалкон": Гроздан Караджов обяви решение

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов нареди правителственият самолет "Фалкон" да бъде продаден на търг с явно наддаване. Защо - за да се вземат възможно най-много пари. Караджов обяви решението си в профила си във Facebook.

Решението идва след анализ на разходите за поддръжка и експлоатация на машината за последните 10 години, казва Караджов.

"Правителственият "Фалкон" струва на държавния бюджет средно около 4,4 млн. лева годишно при едва 290 часа средна годишна експлоатация. Само задължителният основен ремонт на самолета през настоящата година възлиза на 6,76 млн. лева. Дори без да взимаме предвид тази колосална сума, текущите ремонти на "Фалкон"-а са ни стрували средно по половин милион лева годишно, докато за ремонта на другия правителствен самолет – Airbus A319, сме заплащали 5 пъти по-малко. Но не само ремонтът, а и ежегодните специализирани наземни и тренажорни обучения на пилотите и техническия персонал за малкия самолет са били петкратно по-скъпи", заявява Караджов. Той подчертава, че няма належаща необходимост от поддържането на летателното средство, тъй като другият правителствен самолет – Airbus A319, е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на държавните институции.

Караджов смята, че парите от продажбата и тези, спестени от поддръжката на държавния самолет "Фалкон", могат да бъдат насочени към много по-важни неща, като закупуване на въздушна техника за гасене на горски пожари, изграждане на капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнително обучение на летателни и спасителни екипажи.

"Животът и здравето на гражданите трябва да са на първо място, а опазването на природата веднага след тях. Колкото повече възможности за бърза реакция имаме, толкова по-ефективни можем да бъдем в критични моменти", подчертава вицепремиерът.

