"Удар срещу българската природозащита": Отровиха пет лешояда в парк "Централен Балкан"

Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“. Сигналът е подаден от Сдружение „Зелени Балкани“ и е регистриран днес в Дирекция „Национален парк (ДНП) „Централен Балкан“, съобщи МОСВ. Експертите от парковата охрана незабавно са предприели действия по претърсване на района. Проверката е установила три черни лешояда (картали) (Aegypius monachus) и един белоглав лешояд (Gyps fulvus), загинали в резултат на отравяне днес - 18 август 2026 г. Открит е и втори белоглав лешояд в критично състояние, за който се осигурява спешна ветеринарна помощ.

Удар срещу българската природозащита

Междувременно от Спасителния център - Зелени Балкани нарекоха случая не просто загуба на птици, а удар срещу българската природазащита.

"Сърцата ни са свити и трудно намираме думи, с които да опишем болката. Труд над три десетилетия, мечтите на поколения природозащитници и мечтата за завръщането на символа на българската природозащита в нашето небе – унищожени за един миг...", пишат още от "Зелени Балкани".

Те са потресени, тъй като символът на завръщането на изчезналия от десетилетия вид в България - първото освободено брадато лешоядче Боев е сред отровените птици.

"Предавателят на Боев започва да изпраща тревожни сигнали — индикации, че нещо не е наред, а екипите на терен се сблъскват с истински кошмар. Боев е намерен мъртъв, заедно с още 4 черни лешояда и 2 белоглави лешояда, от които един е все още жив и борбата за живота му продължава", пишат още от организацията. ОЩЕ: Втори път, същият сценарий: Кой отрови лешоядите край Котел? (ВИДЕО)