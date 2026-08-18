Kaufland модернизира магазина си в Благоевград с инвестиция от 2,5 млн. евро

Изцяло нова пекарна и по-голям брой каси на самообслужване очакват клиентите на хипермаркета

Kaufland България инвестира 2,5 млн. евро в цялостното обновяване на своя магазин в Благоевград. След модернизацията обектът предлага пълния асортимент от близо 24 000 артикула, а за да спестят време при пазаруване, клиентите вече разполагат с 10 каси на самообслужване вместо досегашните 6. За още по-голямо удобство в хипермаркета вече ще бъде достъпна и иновативната услуга K-SCAN. С нея клиентите ще могат да сканират продуктите с мобилния си телефон или с ръчен скенер още докато пазаруват, без да се налага да ги вадят от количката на касата при плащане.

Инвестицията обхваща и цялостно обновяване на търговската зала, включително нова визия на витрината с обслужване, както и обособен модул за насипни ядки на самообслужване. Хипермаркетът вече разполага и с нова пекарна, разположена в началото на търговската зала и оборудвана с регал за хляб от най-ново поколение.

Изцяло подменени са стелажната система и насочващата сигнализация в магазина. Новият дизайн включва 3D елементи, тематични визуализации и висящи табели, които улесняват ориентацията на клиентите и правят пазаруването още по-удобно.

В рамките на обновяването е внедрена нова хладилна система с естествен хладилен агент и нисък потенциал за въздействие върху климата. Повечето хладилни витрини са оборудвани с врати, което намалява консумацията на електроенергия с близо 30% спрямо предишната система. Магазинът е сертифициран и по международния стандарт EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), който отличава сгради със значителни подобрения в енергийната ефективност, управлението на водните ресурси и използването на строителни материали.

Обектът предлага и богата зона с допълнителни услуги, сред които офиси на А1 и Vivacom, аптека Sopharmacy, EasyPay, Inmedio, Mat Star, както и Pizza Place и SDI на паркинга на хипермаркета.

По повод откриването на модернизирания магазин, днес (18 август) паркингът му ще се превърне в сцена на пъстър детски празник с финалното представление на пътуващото шоу „Весела ваканция в Kaufland“. Водещ на събитието ще бъде популярният телевизионен водещ Николай Дограмаджиев, който ще предизвика любопитството на малчуганите със забавни игри, загадки и образователни активности. По достъпен и увлекателен начин децата ще научат повече за ползите от разнообразното хранене, качествените сезонни продукти и грижата за природата. Входът е свободен, а програмата е подходяща за деца на възраст между 2 и 12 години.