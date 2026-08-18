Мрежата избухна за талисманите на "Евровизия": Вече предлагат и таратора (СНИМКИ)

В социалните мрежи вече се води ожесточена надпревара с предложения за талисмани на "Евровизия 2027", която ще се проведе в Бургас.

Засега има две официални предложения - гларусът, на бургаския куклен театър, и капибарата, на местния зоопарк.

Неофициално обаче, креативността на феновете на конкурса се вихри все по-мащабно в мрежата. Налице са най-новите предложения по темата.

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От таратор, през морско конче, до лъв-русалка

На първо място, най-сериозно впечатление прави предложението талисман на "Евровизия" да бъде емблематичният български таратор, впечатлил тази година с цените си по морето.

"Новият символ на "Евровизия" е Тараторът Пенчо. Тараторът е традиционна гурме студена супа за най-богатите хора в България. От тази година България е в еврозоната - клубът на богатите. Няма по-добър символ от таратора като символ на "Евровизия"", гласи предложението онлайн.

Следващото предложение е за морско конче като талисман.

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"Ами ако талисманът на "Евровизия" Бургас 2027 не бъде просто симпатична фигурка, а символ, който разказва историята на града, морето и самата музика? Защо точно морско конче? Защото Бургас е морето! Морското конче е един от онези символи, които веднага създават усещане за подводния свят, Черно море и уникалната връзка на града с морето. Защото морското конче е танц. Двойките морски кончета изпълняват изящен подводен танц, който удивително наподобява валс – движение, ритъм, партньорство и хармония. А какво е "Евровизия", ако не съчетание от музика, ритъм, движение и емоция?", гласят аргументите зад предложението.

Третият вариант е лъв с рибешка опашка, който вече кметът Николов коментира, тъй като е част от герба на града.

"Най-доброто предложение досега за маскот на "Евровизия" - лъвът с рибешка опашка! Има го на герба на Бургас и реално е символ на града, макар дори бургазлии да не го знаят", пише онлайн потребител.