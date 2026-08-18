Радар за икономика: Най-важните новини на 18 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 18 август 2026 г.

Обещание за бъдещето: Ето под каква сума няма да падне минималната заплата през 2027 г.

Идеята е новият механизъм за минималната работна заплата да остане стабилен поне три години, за да има предвидимост както за бизнеса, така и за работещите. Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в ефира на Нова телевизия. Той увери, че минималната заплата за 2027 г. няма да бъде по-ниска от настоящото ниво. "Тя няма да бъде 620 или под 620 евро със сигурност", заяви той.

Още: Обещание за бъдещето: Ето под каква сума няма да падне минималната заплата през 2027 г.

Еврото обърна посоката спрямо долара след месечния рекорд

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу, но все пак не слиза под психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам. В края на миналата седмица единната европейска валута пак промени посоката, тръгна нагоре и на 17 август регистрира отново най-високо равнище за последния месец - 1,1578 долара. Днес еврото отново промени посоката.

Още: Еврото обърна посоката спрямо долара след месечния рекорд

Само в 28% от бензиностанциите в Русия остана бензин

Бензин има само в 28% от бензиностанциите в цяла Русия, а Федералната антимонополна служба (ФАС) е образувала 41 дела срещу нефтени компании и частни фирми за горива от началото на годината, съобщава „Известия“. Данните на руското издание са от приложението GdeBENZ и са валидни към 16 август. Преди седмица този процент е бил 41%, отбелязва пропагандната медия. Това е резултатът от тежките удари на украинските дронове и ракети по нефтопреработвателните заводи в Руската федерация.

Снимка: Getty Images

Още: Само в 28% от бензиностанциите в Русия остана бензин

Петролът с най-висока цена от близо три седмици: Още война САЩ-Иран е по-вероятна от мир

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, 18 август, след като перспективите за споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток отслабнаха. Иран обяви, че преминава към по-настъпателна военна позиция, а САЩ изключиха удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня, което засили опасенията за енергийните доставки, предаде Reuters. Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 91,01 долара за барел към момента на публикуване на материала. Вчера котировките достигнаха най-високото си равнище от 30 юли насам.

Още: Петролът с най-висока цена от близо три седмици: Още война САЩ-Иран е по-вероятна от мир