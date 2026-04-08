Над 700 екипа и цивилни патрули: Допълнителни мерки за голямото пътуване за Великден

В навечерието на предстоящите великденски празници МВР започва акция по безопасност на движението, съобщиха на брифинг от "Пътна полиция". Ще се следи за безопасността на най-оживените участъци, където се образуват тапи заради засиленото пътуване. Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата в следващите дни. "В трафика по магистралите отново влизат и цивилни патрули", каза главен комисар Лъчезар Близнаков от ГДНП.

Засилено полицейско присъствие ще има около жп гари, автогари, около храмове, църкви и манастири.

Ограничения на движението

На 9 април (четвъртък) между 15:00 и 20:00 часа ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

На 10 април (петък) от 9:00 до 14:00 часа отново ще е ограничено движението на МПС над 12, излизащи от столицата.

На 13 април (понеделник) от 12:00 до 20:00 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ "Хемус", АМ "Струма" и участъка от път I-1 в област Благоевград.