Най-важните новини за деня, 23 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 май.

ОГРОМНА КРИЗА: ВЕЛИКО ТЪРНОВО В БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПОД ВОДА (СНИМКИ+ВИДЕО)

Община Велико Търново и околията под вода заради обилно наводнение през изминалата нощ. "Велико Търново сега. А това дори не е голямата вода. Отнесени са множество пътища, мостове, коли. Вече тече евакуация от ниските части на града, за момента няма потвърдени жертви. Молете се за Велико Търново, зоват хората. Още: Наводнение в Габрово: Река Янтра излиза от коритото си, улици са под вода (ВИДЕО)

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И В СЕВЛИЕВО: ЕВАКУАЦИЯ, ВОДАТА ПО УЛИЦИТЕ НАДХВЪРЛИ 1 МЕТЪР (СНИМКИ)

Евакуират улица "Крайбрежна" и съседните улици в Севлиево. Обявено е бедствено положение в област Габрово. Поради обилният дъжд нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица "Крайбрежна" и съседни улици в северната част на Севлиево. Още: Огромна криза: Велико Търново в бедствено положение и под вода (СНИМКИ+ВИДЕО)

СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА: ГОЛЯМ ЯЗОВИР ЗАПОЧНА ДА ПРЕЛИВА

Язовир "Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане). Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболийски“.

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" СЕ ЗАКАНИ НА ПАЗАРА: НЕ ТЪРСИМ ВРАГ И ВОЙНА, НО ЩЕ ПОКАЖЕМ, ЧЕ ИМА ДЪРЖАВА

Срещите, които имаме с голямата магазинна мрежа им казахме пряко - не сме неподготвени за този разговор и това, което не пише в закона е, че знаем много добре моделите, които се използват за формиране на цените. Изследван е много дълбоко пазарът и ако нямаме нормално партньорство, ще покажем, че има държава. Не търсим враг, но ако нямаме партньорство, тогава има държава. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш земеделски министър Явор Гечев пред БНТ. "Целта е да спестим излишното заяждане и риторика": Явор Гечев с коментар за правилника на НС

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ НЕ Е ХУДИНИ, ЗА ДА ИЗЧЕЗВА: АДВОКАТ СЪЗРЯ ПОЛИЦЕЙСКИ ЧАДЪР И ПОМАГАЧИ

Над хората, които са помагали на прокурорския син Васил Михайлов, е имало полицейски чадър. Такова мнение изрази в пред bTV адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу него. „Васил Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен – в това съм категорична. Той не е Худини, че да изчезва просто ей така“, каза адвокатът. Още: "Трудно би могъл да бъде разпознат": Разпространиха кадри от ареста на Васил Михайлов

МВР МИНИСТЪРЪТ ОБЯВИ КОЙ Е ПОМАГАЛ НА ПРОКУРОРСКИЯ СИН ДА СЕ УКРИВА

Разбрахме кои са хората, подпомагали укриването на прокурорския син, ще има работа за прокуратурата. Вероятно същите хора са покровителствали Васил Михайлов, свързани са с някои институции, а има и криминално проявени. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. Припомняме, че вчера при специализирана полицейска операция в София задържаха прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда. Михайлов бе заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода". Още: Прокурорският син вече разбра удобна ли е килията в София

"НЕ ТРЯБВА ДА КАЗВАТЕ САМО ИСТИНАТА": КАК РУСИЯ УЧИ СОБСТВЕНИТЕ СИ ДЕЦА, ОПРАВДАВАЙКИ АГРЕСИЯТА СРЕЩУ УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров прокарва кремълската пропаганда и директно пред деца, за да опита да оправдае агресивната война, която страната му води вече пета година срещу съседката си Украйна и заради която диктаторът Владимир Путин е с издадена заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага именно за отвличане на украински деца. В интервю за проекта „Детска редакционна колегия“ Лавров подчерта нарастващото значение на външнополитическите усилия за предотвратяване на „възраждането на нацизма“ - тези усилия били одобрени от Путин.

THE NEW YORK TIMES: КАК ИРАН СПЕЧЕЛИ ПРЕДИМСТВО ВЪВ ВОЙНАТА

От средата на март Иран контролира Ормузкия проток - международен воден път от ключово значение за световната търговия с петрол и газ. Освен това Техеран успя да ограничи атаките на САЩ и Израел срещу енергийния си сектор. Нещо повече, той дори принуди Тръмп да спре войната на Израел срещу Хизбула, подкрепяната от Иран милиция в Ливан, пише The New York Times.