Вили Вуцов не се възползва от подарък на ЦСКА - Миньор замина в аматьорския футбол!

Култовият футболен треньор Велислав Вуцов и неговият Миньор Перник официално преминаха в аматьорския футбол! Това се случи, след като Миньор загуби от Дунав Русе с 1:2 като домакин в последна среща от сезона във Втора лига. Така Вуцов и компания пропуснаха да се възползват от "подаръка" на ЦСКА II, който победи Локомотив Горна Оряховица с 3:0, като победа над Дунав щеше да запази мястото на Миньор в професионалния футбол.

Миньор Перник изпадна в Трета лига

Александър Александров откри за Миньор от дузпа през първата част, но през второто полувреме Ивалдо Рулфе изравни. В самия край на мача пък гостите от Русе стигнаха до втори гол. Вратарят на Миньор отрази дузпа, но при добавката Дунав стигна до втори гол и разяри домакинските фенове. Привърженици на Миньор започнаха да чупят седалки и да псуват, като опитаха и да нахлуят на терена.

Още: След като се размина с промоцията: вековен български клуб се раздели с шестима футболисти

Миньор изпада в Трета лига, като не е ясно кой ще води отборе през новия сезон. Дунав пък взе победа, която бе без значение, тъй като тимът вече спечели първенството и ще играе в елита през новия сезон. Това бе последен мач за Георги Чиликов начело на Дунав, като той няма да води отбора през следващата кампания. А големият печеливш от развоя на мача е Локомотив Горна Оряховица, който запази мястото си във Втора лига, въпреки загубата от отбора на ЦСКА II.

Още: Дунав Русе се готви за елита: звездата на “драконите“ подписа голям договор