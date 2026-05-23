Уникална драма определи последния отбор, който влиза в английската Висша лига

С гол в петата минута на добавеното време на Оливър МакБърни Хъл Сити победи с 1:0 Мидълзбро в плейофа за влизане във Висшата лига. На "Уембли" "тигрите" отправиха само два точни изстрела за целия мач, но вторият от тях се превърна в гол, който ще осигури на тима финансови постъпления от над четвърт милиард лири.

След 10 години чакане: Хъл Сити се завърна във Висшата лига

Двубоят вървеше към закономерно нулево равенство, след като Мидълзбро също не показа завидна мощ в атака и така и не успя да отправи нито един точен удар в мача. Вратарят на "червените" Ивор Пандур обаче допусна груба грешка в добавеното време на мача, която се оказа изключително скъпа.

Още: Изненада във Висшата лига: Играчът на сезона не е от Арсенал, но счупи смайващ рекорд

Хърватският страж не успя да се намеси добре при едно центриране от левия фланг, изпусна топката и тя попадна точно на крака на МакБърни, който от границата на вратарското поле нямаше как да сбърка за 1:0.

За Хъл предстоящият сезон ще бъде първи във Висшата лига след 2016/17, като в цялата си 122-годишна история "тигрите" имат само пет кампании в елита на английския футбол.

Още: Ливърпул сменя Арне Слот с една от сензациите в световния футбол