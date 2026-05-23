Ясен е съдбоносният бараж, който ще реши последния участник в елита на българския футбол

Вече е ясно кои два отбора ще премерят сили в баража за влизане в Първа лига през сезон 2026/27. Това са отборите на Септември и Янтра Габрово. Баражът стана факт, след като Янтра си гарантира второто място в крайното класиране на Втора лига, побеждавайки Беласица с 3:1. Тимът от Габрово нямаше право на грешна стъпка, тъй като третият Фратрия дебнеше за грешка, като също спечели последния си мач срещу Пирин с 3:0, но остана на точка зад Янтра в крайното класиране.

След 32 години чакане: Янтра може да се завърне в елита на българския футбол

Така Янтра Габрово ще опита да се върне в елита на България след 32-годишно прекъсване, като за целта трябва да победи елитния Септември София, който пък завърши на 14-о място в Първа лига и си осигури бараж. Мачът ще се играе в София - Септември е домакин, а победителят ще влезе сред 14-те отбора в Първа лига за сезон 2026/27. Мачът ще се играе на 28 май, четвъртък.

Още: Дунав Русе се готви за елита: звездата на “драконите“ подписа голям договор

Не по-малко интересно бе и на дъното на таблицата във Втора лига, където Вили Вуцов и Миньор заминаха към аматьорския футбол, след като не се възползваха от "подарък" на ЦСКА.