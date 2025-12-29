"Русия иска Украйна да успее": Тъпомерът "Тръмп" няма граници (ОБЗОР – ВИДЕО)

След като цяла година американският президент Доналд Тръмп не успя да изпълни предизборното си обещание и да спре за 24 часа войната в Украйна, в самия край на годината милиардерът нагледно демонстрира какво е определението за "въздух под налягане". "Русия иска Украйна да успее" - това каза той, след като беше изрично попитан какви ще са последствията за Русия, ако тя (пак) наруши сключено мирно споразумение с Украйна. Отговорът на Тръмп добре описва българската поговорка: "Нерде Ямбол, нерде Стамбул", а реакцията на украинския президент Володимир Зеленски казва всичко необходимо - Още: Пробив в преговорите за мир в Украйна или почти: Тръмп и Зеленски с нова доза оптимизъм (ВИДЕО)

“Russia wants to see Ukraine succeed.”



Zelensky's response said it all. https://t.co/XjFqyErJHf pic.twitter.com/qWybontPDe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2025

Доколко Тръмп не проумява (или нарочно не иска да проумее) за какво е тази война и какви силни лостове има да ѝ повлияе, както и в каква фаза е пролича и от друго – от твърдението му, че до един месец Украйна щяла да загуби Донбас. Само за да преминат 40 километра – от Авдеевка, до Покровск – на руската армия ѝ трябваха 22 месеца. Боевете при Покровск и Мирноград продължават и в момента. За да стигне до последните големи украински градски центрове в Донбас – Славянск и Краматорск – на руската армия ще ѝ трябва да измине между 20 и 50 километра. При това агломерацията Славянск – Краматорск и по-точно населените места източно от нея са определяни от всички военни експерти за "крепостен пояс" - нещо, което никой не е говорил за населените места между Авдеевка и Покровск. Американският мозъчен тръст Институт за изучване на войната (ISW) прави следната оценка: За да може руската армия да превземе Донбас, Запорожка и Херсонска област изцяло, ще трябва да напредва с 14,4 квадратни километра дневно (горе-долу моментното темпо на руския напредък) и така ще успее до 1 април, 2029 година. ISW обаче уточнява, че сметката не включва преодоляването на големи природни препятствия като река Днепър или завладяването на наистина големи градове като Херсон (280 000 души население преди войната) и Запорожие (710 000 души население преди войната). Руският напредък няма да е равномерен, т.е. по 14,4 квадратни километра дневно до април, 2029 година и това значи повече от 1190 дни, за да бъдат превзети Донбас, Запорожка и Херсонска област, заключва ISW. Отделен въпрос са и необходимите жертви, които ще даде руската армия за постигането на целта. ISW напомня – само преди два дни началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов каза, че руската армия завладяла 50% от Константиновка, една от основите на донбаския крепостен пояс. Но всички публични геолокализирани кадри досега сочат, че руската армия има присъствие в едва 5% от града – присъствие, а не контрол! Другите основи на крепостния пояс са Дружковка, Славянск и Краматорск.

Още: Тръмп на въпрос какви ще са гаранциите за сигурност за Украйна: Тъп въпрос

Как точно Русия ще върви напред – в последните няколко дни има истинска буря от видеоклипове, показващи все по-разпространеното използване на коне и магарета от руските войници като транспортно-логистичен инструмент:

Russia is literally reverting to the cavalry era. Russian soldiers are increasingly using horses for movement and assaults.



Dragoons and Hussars. pic.twitter.com/6nfQraRMMs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2025

Russian forces tried storming Ukraine's 92nd Assault Brigade on horseback again. Ukrainian drones destroyed the cavalry. No horses were harmed thanks to operator professionalism, the brigade said. pic.twitter.com/gu32Wi57gK — WarTranslated (@wartranslated) December 26, 2025

Друг пример колко Тръмп разбира войната - че Путин много голям жест направил като не бомбардирал АЕЦ Запорожие и можело сега бързо централата да бъде пусната да работи нормално, Путин го предлагал и искал. Само че от пролетта на 2022 година централата е под руска окупация - Путин сам себе си ли да бомбардира? Отделно, МААЕ вече заяви, че АЕЦ Запрожие не може просто да бъде "включена" - заради взривения от Русия Каховски язовир се наруши нормалната работа на охладителния басейн на АЕЦ-а и при сегашното положение на нещата не 6-те реактора, а най-много 1-2 могат да заработят, ако не се осигури допълнителен източник на охлаждане.

На този фон, тази седмица се очаква нова среща между Украйна и САЩ в рамките на преговорния процес за мир, както и през януари Тръмп да приеме отново както Володимир Зеленски, така и европейски лидери във Вашингтон. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" показва какъв е руският прочит на срещата между Тръмп и Зеленски – Тръмп казал, че Украйна трябва с референдум или на ниво "парламент" да реши за териториите, но украинците искали спиране на боевете, а западните медии казвали, че нямало почти никакви нови резултати.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново пик в сухопътната военна активност в Украйна – на дневна база има увеличение с 49 бойни сблъсъка, сочат данните на украинския генщаб. На 28 декември са станали общо 209 бойни сблъсъка спрямо 160 на 27 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 128 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 27 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3436 изстреляни снаряда, като това е с около 100 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4412 FPV дрона, което е с около 2400 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Commander Magyar confirms an overnight strike by Ukraine’s Unmanned Systems Forces. Drones of the 1st Separate Unmanned Systems Center hit a command post and troop concentration of Russia’s 14th GRU Special Purpose Brigade near Berdianske, Donetsk Oblast, reportedly killing 51… pic.twitter.com/nCoi0E1NpU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2025

52 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, казва украинският генщаб, като посочва и Покровск, и Мирноград като места, където се водят боеве. Още 22 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Олександриевско направление, а 19 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 26 руски пехотни атаки. Още 14 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление.

Руската армия още не е успяла да превземе и да се укрепи изцяло в Покровск и Мирноград, но се стреми да го направи, като след това ще тръгне или към Добропиля, или към Дружковка. Това казва в нов свой анализ украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец. Специално за Родинско (основната точка северно от Покровск и западно от Мирноград, която определя сигурния контрол над цялата агломерация), което популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" обяви за превзето от руснаците в обзора си за 27 декември, украинският военен анализатор е категоричен – постоянно има опити руски войници да укрепят позиции северно от селото, покрай жп линията и няма значителни резултати, има само руски позиции в западната част на населеното място. Ефективно обаче редица украински части в централната и северната част на Мирноград са обкръжени, казва украинският експерт. Западно от Покровск, при Гришино руснаците на теория са победили, но украинците пробиха до северозападните покрайнини на Покровск, установиха позиции там и това пречи на руската армия да превземе на практика Гришино, обяснява Константин Машовец. Според Машовец, към момента в Покровското направление има около 110 000 – 120 000 руски войници, като те се занимават с боевете и логистиката в Покровск, Мирноград и сектора на фронта южно от Добропиля. Той отчита все повече опити на руснаците да преодолеят река Казенний Торец, за да могат да затворят кръга около Родинско и пак да гледат и тръгнат от юг на север към Добропиля и точно затова поставя акцент върху този сектор на фронта. Но и казва друго – руската армия при Покровск и Мирноград не е в най-добрата си форма, след като даде много жертви, прави по-дълги паузи преди пак да увеличи щурмовите групи за текущи операции, защото явно събира по-трудно резерви, а всичко това поставя въпросът колко още резерв ще ѝ трябва, за да се събере сила за по-нататъшни големи операции, каквито ще са превземането на Добропиля и особено на Дружковка, която се намира северно от Константиновка. Дали първо Добропиля или опит да се тръгне към Дружковка – според Машовец ще се изясни през януари, 2026 година.

A swarm of Ukrainian FPV drones attacked a Russian armored fighting vehicle on the Kostyantynivka axis. pic.twitter.com/R11BwSRUKH — WarTranslated (@wartranslated) December 28, 2025

Предвид други хвалби на Герасимов – че Мирноград и Родинско са превзети, ISW публикува нова порция геолокализирани видеокадри и прави следната оценка: руската армия действа на територия в Мирноград, която е под 50% от цялата територия на града, но прави операции, при които руски войници тичат в сива зона, вдигат руското знаме, биват заснемани и след това всичко се представя за успех, докато съответните войници биват атакувани от украинците и/или отстъпват назад, където действително има укрепени руски позиции и контрол. Колекция от геолокализирани кадри на такива операции, с издигане на руското знаме, има в библиографията на анализа на ISW (примери: ТУК и ТУК). За Гуляйполе, където руският генщаб твърди, че всичко е под руски контрол, картината е същата – руската армия действа и има позиции в рамките на 55% от територията на града (13 000 души население преди войната) - Още: Путин пак сипе заплахи от бункера след нови доклади за военни успехи (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският военен телеграм канал "Офицер" яростно критикува "лъжите" в официални доклади на украински военни командири за Северското направление. Северск не падна изведнъж, имаше поредица от събития, но за тях беше съобщено тогава, когато нямаше как да се скрият. "Просто някои копелета в редиците на полковниците се страхуват да докладват за реалната ситуация и се надяват докрай, че настъплението на противника ще спре или по някакво чудо ще възстановят загубените позиции", казва "Офицер".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла само 25 далекобойни дрона по цели в Украйна и само 15 от тях са били "Шахед". Свалени са общо 21 дрона, сочи сводката на украинските ВВС. На 2 места е имало удари, добавят ВВС, без да дават допълнителни подробности – Още: Руски военни летища - цели на атаки с дронове през тази нощ (ВИДЕО)