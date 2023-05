Най-вълнуващото музикално събитие Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023 стартира своята лятна обиколка от Горна Оряховица

Любимото на хиляди български тийнейджъри турне - Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour стартира своята лятна обиколка, за да зарадва феновете на модерната българска музика с множество нови проекти, актуални хитове и незабравими моменти. Тазгодишното турне ще премине през 6 града в страната, предоставяйки на феновете възможността да се потопят в невероятния свят на музиката и да се насладят на живо на едни от най-талантливите изпълнители у нас. Най-дългоочакваното лятно музикално събитие ще стартира завладяващата си обиколка с пилотен концерт в Горна Оряховица на 26 май. Още в 15:00 ч. площад „Георги Измирлиев“ ще бъде изпълнен с множество кътчета за развлечение, в които феновете ще имат възможност да се позабавляват, преди официалното начало на концерта в 18:00 ч.

На голямата сцена на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023 в Горна Оряховица ще излязат едни от любимците на българската публика - латино генг кралете Torino&Pashata, както и момчетата, чийто всеки нов хит напомня, че музиката няма граници - V:RGO&EMIL TRF. Сцената ще завладеят още музикалната дива, чийто глас и талант очароват и впечатляват публиката всеки път – Михаела Маринова, както и харизматична Дара Екимова, която превръща с лекота всяко изпълнение в истинско шоу. Феновете ще имат възможността да се насладят и на изпълненията на живо на талантливата покорителка на световните сцени – Victoria, както и на дебютантките на тазгодишното турне – Venda, чието виртуозно изпълнение обещава да остави публиката без дъх и VALL - най-новата искра в музикалното пространство.

За доброто настроение на най-верните музикални фенове преди и по време на изпълненията ще се погрижат топ DJ-ят на България – DJ Mascota и енергичният McP, в компанията на спиращите дъха хореографии на Remi Toin и танцьорите от SkyWalkers.

Множество вълнуващи изненади и игри ще очакват всички подранили меломани още в 15:00 ч. на 26 май. Най-нетърпеливите горнооряховски фенове ще имат възможността да се сдобият с оригинални брандирани продукти на Coca-Cola, радио The Voice и специалния мърч на турнето от Pop-Up магазина, който ще открият на място. В Chill&Play зоната почитателите ще имат възможност да се срещнат с едни от любимите си изпълнители и да спечелят невероятни награди. В специално обособената Beauty зона развълнуваните тийнейджъри ще могат да придадат допълнителен блясък на визията си, която ще е перфектно допълнение за предстоящата парти атмосфера или да запечатат невероятните моменти преди концерта във фотобутката на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Точно в 16:30 ч. феновете ще получат възможността да се впуснат във вълнуваща игра на джага, в компанията на своите идоли Torino&Pashata. Малко по-късно през деня Remi Toin ще изпита танцувалните умения на тийнейджърите на специалната денс арена на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023. Верен спътник и през тази година, на всички любителите на завладяващите вкусове, които нямат търпение да се впуснат в ритъма на музиката в най-свежата компания, ще бъде компактната Coca-Cola Без Захар в рециклируема опаковка от 300 мл.

Следващата спирка на най-вълнуващото лятно събитие е Пловдив – на 15 юни, от 18:00 ч., в парк „Лаута“. През юли Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023 ще достигне и морето – с концерт във Варна на 4 юли, на Южен плаж, Алея първа, от 19:00 ч. и Бургас – на 7 юли, от 19:00 ч., на площад „Тройката“. След кратка почивка, през септември, обиколката на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023 ще продължи с концерт в Севлиево, на 9 септември, от 18:00 ч., в парк „Казармите“, и по традиция – турнето ще завърши с грандиозен финал в София, на 16 септември, от 18:00 ч., на площад „Княз Александър I Батенберг“.

Още вълнуваща информация за турнето, ексклузивни кадри и любопитни новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio&TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio&TV Bulgaria.