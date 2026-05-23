Полша получи първите си три изтребителя F-35A "Husarz" в авиобазата Ласк, което я прави първата страна от НАТО на източния фланг на Алианса, която използва тези стелт изтребители от пето поколение. Видеокадри от идването на "доставката"

Полша поръча общо 32 изтребителя F-35A в сделка за 4,6 милиарда долара, като доставянето на всичките се очаква да приключи до 2030 година

Poland received its first three F-35A "Husarz" fighter jets at Łask Air Base, making it the first NATO country on the alliance's eastern flank to operate fifth-generation stealth fighters.



Poland has ordered 32 F-35As in a $4.6 billion deal, with full delivery expected by 2030. pic.twitter.com/LmOIA9nYTZ — Clash Report (@clashreport) May 23, 2026

Междувременно в Латвия дрон се взривил на 50 километра от границата на прибалтийската държава с Русия. Безпилотната машина се е разбила в езерото Дридзис в района на Краслава, където се е взривила при удар във водата. В резултат на инцидента няма пострадали, се казва в изявление на латвийската полиция.

Мястото на катастрофата е на 20 километра от беларуската граница и на 50 километра от руската граница. Системата за предупреждение за дронове на границата не е засякла машината. Именно заради такъв инцидент латвийското правителство се разпадна - защото системата за предупреждение срещу дронове на балтийската държава не проработи

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви готовността си да изпрати украински специалисти в балтийските държави, за да предотврати подобни инциденти. По-късно естонски и латвийски военни заявиха пред финландски журналисти, че украинската страна не координира атаките си с тях.

