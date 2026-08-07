Не за пръв път така прави шофьорът: Твърдение в историята с изоставено на пътя момче със специални потребности

Този шофьор не за пръв път го прави. Това заяви Юрий Михайлов, баща на оставено да ходи километри в жегата момче със специални потребности. Историята гръмна вчера, като се наложи полиция да издирва момчето - ОЩЕ: Картата му изтекла: Шофьор остави на пътя дете със специални потребности в жегата

Михайлов говори пред Нова телевизия заедно с кмета на Горна Митрополия Атанаска Василева. Бащата посочи, че в автобуса е имало три жени, готови да платят билета на сина му, но по думите му не им била дадена възможност. Жените казали за момчето, че "то е наше момче". Бащата казва, че синът му обаче слязъл и не отрича, че картата му за пътуване е изтекла, но е категоричен: Шофьорът не е прав в този случай. В този момент от разказа Михайлов заяви, че шофьорът не за пръв път се заяждал със сина му.

От разказа излезе, че детето ходило дълго в жегата и имало малко джанки в джоба, нямало вода.

Шофьорът на автобуса Георги Тодоров също говори по темата, но от репортажа личи, че има изрязване и не е цялото изказване. Тодоров заяви, че картата на 17-годишния младеж била изтекла преди 4 дни и, по думите му, той го попитал: Какво да правим сега? При което, момчето слязло, защото "нямало парички", а една жена след това заявила, че щяла да му плати билета. "Защо не казахте, можех да платя билета", казала жената според разказа на шофьора.

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