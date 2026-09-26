Варненци усещат земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер чрез камион-симулатор

Варненци имаха възможност да усетят какво представлява земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер чрез специализиран камион-симулатор. Инициативата бе на Варненския свободен университет (ВСУ) „Черноризец Храбър“ в партньорство с Община Текирдаг и Турската земетръсна фондация.

Визитата на симулатора във Варна е част от европейския проект „Черно море се обединява срещу природните бедствия“, изпълняван от варненското висше училище, Агенцията за развитие на Тракия, Община Текирдаг и Гръцкия спасителен екип, предава БТА.

Симулаторът е успех в национален мащаб

ВСУ е първият университет в България, който извън висшите училища на МВР и МО, е въвел в обучението си темата, свързана със сигурността – на личността, на обществото и на държавата, посочи ректорът проф. д-р Петър Христов. Той изтъкна, че присъствието на симулатора във Варна е успех не само за университета, а и в национален мащаб, защото визитата повдига тема от изключително значение. Досега трагедии като земетресенията в Турция ни заобикалят, но трябва да се има предвид, че у нас има много сериозни проблеми с подготовката на населението за реакция, както и с тази на местната власт, а и на държавата, посочи Христов. Той допълни, че според нормативната уредба в момента цялата отговорност за реакция при бедствие пада върху общините, които нямат нито ресурс, нито подготвени специалисти. Как ще става евакуацията на хората, къде и в какво състояние са укритията за гражданите, е под въпрос, посочи още ректорът.

Доц. д-р Анелия Ненова, ръководител на катедра „Обществена сигурност и безопасност“ в университета, допълни, че основната цел на международния проект „Черно море се обединява срещу природните бедствия“ е да се повиши информираността на учениците и на обществото как да се реагира правилно по време на бедствие. Тя уточни, че в края на миналата учебна година, през месеците май и юни, е проведено обучение в 10 варненски училища на деца от различни възрастови групи. По думите й учениците са проявили голям интерес и са участвали с желание, а в момента университетът има покани и от други училища в града.

Децата всъщност са добре осведомени какво трябва да правят при кризисна ситуация, коментира Ненова. Според нея всъщност проблем са знанията на възрастните, които са забравили това, което са учили навремето, а и при бедствие стресът за тях е много по-голям.

Ние не сме подготвен за тежко земетресение

Визитата на камиона-симулатор насочва вниманието на обществото към донякъде неглижиран у нас проблем, каза още Ненова. Ние не сме подготвени да реагираме при тежко земетресение, бе позицията на експертката. Като проблем тя изтъкна и липсата на превенция срещу подобен тип събития. Като пример тя даде презастрояването в много от големите градове и липсата на отстояние между сградите. Градското планиране е от изключително значение, тъй като при земетресение хората трябва да се оттеглят на разстояние минимум височина и половина от сградата, от която излизат, посочи Ненова. По думите й спазването на отстояние между постройките всъщност е част от дългосрочното прогнозиране на земетресенията. Тя изтъкна, че вече може да се определи сравнително точно мястото на бедствието, но не и времето на настъпването му, затова е от значение да се вземат мерки предварително.

Ненова посочи още, че Варненският свободен университет поддържа дългогодишно партньорство с турските пожарни команди. Началото му е поставено още през 1999 година, скоро след земетресението в Измит. ВСУ има съвместна магистърска програма с турски университет, работи се и по нова специалност - бакалавърска програма „Противопожарен инженеринг“, съвместно с университета Сакария.