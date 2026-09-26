Отмениха бедственото положение заради пожара в Бяла, но откриха ново тлеещо огнище

Ново тлеещо огнище в близост до изгорелия цех за изолации в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите. Става дума за помещение към мебелна фабрика, където се съхранява дървен отпадък. Пожарът, който вчера следобед избухна в цеха за изолация в град Бяла и взе човешка жертва, вече е потушен. Официално е отменено и бедственото положение. Но малко по-рано днес, ново тлеещо огнище върна пожарникарите на терен. Сградата е част от мебелна фабрика, която е точно на гърба на изгорелия цех за изолация. Още: Чуждестранен работник загина при пожар в Бяла, обявиха бедствено положение

"Този отпадък се характеризира с отделянето на много фин прах. Това е дървесен отпадък, който при своето възпламеняване ще отдели голяма температура и вече ще има опасност за самия обект. Самата обстановка ще се усложни и затова се предприемат действия." Това каза по БНТ гл. инспектор Илко Тодоров, началник на РСПБЗН – Долни Чифлик.

През целия ден районът около изгорелия цех ще бъде наблюдаван много внимателно, тъй като нова пожарна гасеше тлеещо огнище на територията на цеха. Той бил оборудван с най-съвременна техника, с подменена електрическа система, така че се изключва техническа неизправност да е причината за пожара в цеха. В същото време хора от Бяла, които пожелаха анонимност, изключват и умишлен палеж от страна на конкуренцията.

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