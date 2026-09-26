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Катастрофа между две български села, има загинал водач

26 септември 2026, 18:40 часа 979 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Катастрофа между две български села, има загинал водач

Водач на автомобил загина при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, предава БТА.

Произшествието е станало около 15:15 ч. на пътя между селата Ресен и Градина. По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в крайпътна нива. Водачът е загинал на място, спътницата му е откарана за преглед в Спешна помощ. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

Днес това е трето произшествие в този участък. От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия.

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Георги Петров
Георги Петров Редактор
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