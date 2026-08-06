Картата му изтекла: Шофьор остави на пътя дете със специални потребности в жегата

Автобусен шофьор свали и остави на пътя на 37 градуса жега, 17-годишно момче със специални потребности. Причината - картата му за пътуване била изтекла, а детето нямало у себе си пари за билет. Инцидентът е станал на 4 август. Момчето потърсило помощ в социалните служби в Долна Митрополия, след което се качило на автобус за село Горна Митрополия, откъдето шофьорът го свалил. 17-годишният останал сам край пътя и тръгнал пеша по междинния участък при екстремна жега. След като бащата подал сигнал в полицията, че няма връзка със сина си и не знае къде се намира, била организирана мащабна издирвателна операция. Единствено бързата и професионална намеса на служителите от РУ МВР Долна Митрополия предотврати възможна трагедия, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР – Плевен Мариана Цветкова, цитирана от БТА. Още: Издирването на 4-годишния Марти: Изминал е 6 километра, кучето го е пазило

Спасителната акция

Два екипа от десет полицаи предприели обхождане на опасната местност. Търсенето било изключително рисково, тъй като районът се отличава с труден и пресечен терен, както и с наличието на множество реки и язовири – сериозна опасност за дезориентирано дете, посочиха от полицията. След повече от два часа интензивно търсене момчето било намерено край пътя за село Староселци – уплашено и обезводнено.

Снимка БГНЕС

На място веднага са повикани медици, които са прегледали детето и са му оказали необходимата помощ. Бащата на момчето изказва своята огромна благодарност към екипите на Районно управление Долна Митрополия за светкавичната реакция, човечността и всеотдайността, благодарение на които синът му е открит невредим. Още: След дни издирване: Намериха отвлечената 11-годишна Наталия, пастрокът й е задържан (СНИМКА)

Шофьорът действал неправомерно

Във връзка със случая ОДМВР – Плевен напомня, че действията на шофьора, свалил детето от превозното средство, са изцяло неправомерни. Според нормативната уредба той има право да откаже превоз или да отстрани пътник единствено в случаите, когато пътуващият е под влияние на алкохол или упойващи вещества, извършва прояви на хулиганство, държи се агресивно или представлява пряка заплаха за живота, здравето и сигурността на останалите пътници и екипажа. При липса на редовен превозен документ – билет или карта, нормативите предвиждат пътникът да бъде санкциониран с купуване на билет за контрола или глоба, но не и самоволно изоставяне на малолетни ли хора в безпомощно състояние на пътя извън населеното място или при рискови метеорологични условия. Старши експерт Цветкова каза още, че действията на шофьора, са неправомерни, защото отстраняването на 17-годишен със специални потребности при екстремални температури – над 35 градуса по Целзий, създават пряка опасност за живота и здравето му. Изтекъл срок на картата за пътуване е административен въпрос, а не нарушения на обществения ред или заплаха за сигурността в автобуса. По случая се извършва проверка, добави говорителят на ОДМВР – Плевен. Още: В жегите: Мъж краде сладолед, черпи и го продава на промоция