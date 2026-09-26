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След катастрофата с 4 жертви: Възстановиха движението по пътя София – Варна

26 септември 2026, 13:57 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След катастрофата с 4 жертви: Възстановиха движението по пътя София – Варна

Възстановено е движението по първокласния път София – Варна в района на Сопот, където при катастрофа загинаха четирима души, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Заради тежкия инцидент пътят беше затворен в продължение на часове и движението се пренасочваше през Микре и Угърчин. Още: Още: Четири са жертвите при тежката катастрофа край село Сопот

Сигналът за катастрофата е получен малко преди 9:20 ч., ударили са се два насрещно движещи се автомобила. Всички жертви са пътували в едната кола. Първоначално бе съобщено за трима загинали. Четвъртият пътник в автомобила почина по-късно в болница. Още: Жертви при тежка катастрофа на пътя София – Варна

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Катастрофа Пътна полиция жертви възстановено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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