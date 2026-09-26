Най-важните новини за деня, 26 септември

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 септември.

БЪЛГАРИЯ Е С ПОВИШЕНА КРЕДИТНА ПЕРСПЕКТИВА. МНОГО ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ, ПРЕДУПРЕЖДАВА FITCH

Една от трите най-авторитетни международни кредитни агенции - Fitch Ratings - повиши перспективата по кредитния рейтинг на България, който остава "BBB+". Перспективата е "положителна", досега беше "стабилна". Тя отразява намалената политическата несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Това се счита от рейтинговата агенция като възможност за напредък в областта на структурните реформи за подпомагане на потенциалния растеж, повишение на благосъстоянието, както и за подобрение на управлението на обществения сектор - всичко това да се случи като надграждане на перспективите, открили се пред България след присъединяването ни към еврозоната.

645 ДРОНА НАД РУСИЯ И УДАР ПО ВОДЕЩА РАФИНЕРИЯ, УКРАЙНА ПАК ВАДИ ТЕЛА ИЗПОД ОТЛОМКИТЕ (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод „Илски“ в Краснодарския край на Русия е бил атакуван и обхванат от пожар през нощта на 25 срещу 26 септември - това стана ясно от геолокализирани кадри, заснети от очевидци, а местните власти също косвено потвърдиха. Читатели на руския опозиционен Telegram канал ASTRA съобщиха, че атаката е започнала около полунощ. В местни публични групи жителите потвърдиха, че са чули експлозии и работата на системи за противовъздушна отбрана, както и че в завода е избухнал пожар, но съобщенията за задействане на сирената за въздушна тревога са се появили едва два часа по-късно.

ИМА ЛИ ШАНС ЗА ПОЕВТИНЯВАНЕ НА ГОРИВАТА У НАС: ГОВОРИ БИВШ ЕНЕРГИЕН МИНИСТЪР

Отмяната на забраната за износ на горива може да бъде в интерес на потребителите, но само ако държавата използва механизмите си за контрол. Това каза по бТВ бившият министър на енергетиката Александър Николов. Според него няма очаквания външните фактори да доведат до понижаване на цените на горивата, а държавата трябва да използва инструментите си, за да гарантира, че работата на рафинерията и възстановяването на износа носят полза и за българските потребители.

400 МЛН. ДОЛАРА ОТ САЩ НАЙ-СЕТНЕ ОТИВАТ КЪМ УКРАЙНА ЗА ОРЪЖИЯ. ЗАДКУЛИСНАТА ИГРА НА ЗЕЛЕНСКИ, ПУТИН, ТРЪМП И СИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Администрацията на Доналд Тръмп е поела правно задължение да изразходва почти цялата сума от 400 милиона долара, одобрена от Конгреса на САЩ в края на миналата година като военна помощ за Украйна. По този начин Вашингтон гарантира, че срокът на валидност на средствата няма да изтече след няколко дни, на 30 септември. Според три източника на Reuters, пожелали да останат анонимни, 307 милиона долара от общо 400 отпуснати за „Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна“ (USAI) са били изплатени към началото на тази седмица, а администрацията планира да задели останалите 93 милиона долара до края на фискалната година на 30 септември.

ЧЕРЕН ЛЕБЕД МОЖЕ ДА РАЗЦЪФНЕ КАТО ФЕНИКС: ПОЛИТОЛОГ И СОЦИОЛОГ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ

Може ли да има изненади от изхода на президентските избори у нас на 25 октомври? На този въпрос отговориха по Нова телевизия социологът Първан Симеонов и политологът Любомир Стефанов: „Нетипичните кандидати са много сериозно предизвикателство. Не е рядко в хода на кампаниите до момента не малко гласоподаватели, които се чудят за кого да гласуват, да стигнат до избор към такъв кандидати”, коментира Симеонов.

ДРОНОФОБИЯ – НОВОТО УКРАИНСКО ЗАБОЛЯВАНЕ: LE MONDE

Повсеместното присъствие на рояци дронове не само на фронтовата линия, но и навсякъде в Украйна, доведе до възникването на ново тревожно стресово разстройство, с което на много хора в страната им е трудно да се справят. Дроновете са навсякъде и могат да се появят неочаквано във всеки един момент. Страхът от тях произтича от чувството за безсилие.

УОЛСТРИЙТ ДЖЪРНЪЛ: АМЕРИКА ПРАВИ ИСТОРИЧЕСКИ ЗАЛОГ В ИИ

Развитието на изкуствения интелект се очертава като един от най-мащабните инвестиционни залози в историята на САЩ, с потенциал да надхвърли изграждането на железопътната мрежа, магистралите и интернет инфраструктурата, пише „Уолстрийт джърнъл“ в свой анализ, преведен от БТА. Бумът създава работни места и подкрепя строителството и фондовите пазари, но увеличава дълговете, конкуренцията за ресурси и рисковете за икономиката.

"ЧУПЯТ ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И УДРЯТ СЕМЕЙСТВАТА": ГНЯВ СРЕЩУ АКЦИЗА ДО 10 000 ЕВРО ЗА МОЩНИ КОЛИ

Това не е данък върху богатите, а бариера пред средната класа. Около тази теза се обединиха експерти, коментиращи новите акцизи, базирани на мощността, върху покупката на нови и употребявани автомобили.