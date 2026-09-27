Кабинетът "Радев":

Нетаняху продължава да отхвърля "манипулациите" на Египет за нападението на "Хамас"

27 септември 2026, 7:42 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху продължава да отхвърля "манипулациите" на Египет за нападението на "Хамас"

Израел е бил предупреден от Египет за нападението на палестинската групировка „Хамас“, преди то да се случи на 7 октомври 2023 г., съобщи американското списание „Атлантик“. Източникът се позовава на представители на израелското правителство, на Египет и други арабски държави, както и на представители от САЩ и Европа, предаде ДПА. Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху отхвърли информацията, като определи твърдението като невярно и заяви, че се използва „за да се манипулира израелската общественост“. Още: Испанският премиер срещу Путин и Нетаняху: Да укрепим Международния наказателен съд, не може винаги силният да е прав (ВИДЕО)

По-малко от две седмици преди атаката на „Хамас“ шефът на египетското разузнаване Абас Камел е пътувал до Израел и е предупредил, че „Хамас“ изглежда „се мобилизира за мащабна атака“, твърди „Атлантик“.

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По време на визитата си Камел е предупредил, че възможността за предотвратяване на катастрофата се изчерпва, и е препоръчал на Израел да направи икономически отстъпки пред „Хамас“, за да предотврати ескалация.

Камел е един от най-влиятелните представители на разузнавателните служби в Близкия изток и има водеща роля в египетските и катарските усилия за посредничество в разговорите между Израел и „Хамас“, припомня ДПА.

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„Атлантик“ не посочва с кого се е срещнал Камел по време на посещението си в Израел, продължило около час. Бивш израелски правителствен служител, цитиран от списанието, заяви, че е невъобразимо Нетаняху да не е знаел за посещението на Камел или за срещите му с израелски представители на разузнавателните служби.

Два дни след атаката от 7 октомври кабинетът на Нетаняху отрече Египет да е отправил подобно предупреждение и заяви, че не е имало пряка или непряка среща между Нетаняху и Камел.

Публикацията на „Атлантик“ последва статия, публикувана в израелския вестник „Хаарец“ по-рано през септември, в която се твърди, че Обединените арабски емирства също са предупредили Нетаняху за възможна атака на „Хамас“.

Според „Хаарец“ президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян е казал пред Нетаняху, че тогавашният лидер на „Хамас“  Яхия Синуар е планирал мащабна офанзива. Кабинетът на Нетаняху също отрече тази информация и обяви, че планира да съди вестника за клевета.

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Бенямин Нетаняху Египет Хамас война Израел
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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