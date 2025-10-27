Войната в Украйна:

Нетипични температури и първи сняг: Какво време ни очаква през ноември?

В края на месец октомври се питаме какво ли време ни очаква през следващия месец. Ноември често може да ни изненада с неочаквано топли температури или почти зимна обстановка. Ето каква е месечната прогноза за времето според "Meteo Balkans", в която ще разберем какво можем да очакваме в предпоследния месец от 2025 г. Важно е да знаем обаче, че нито една месечна прогноза не може да се характеризира с пълна категоричност, а данните са по-скоро ориентировъчни.

Според последните карти на WXCHARTS / GFS полярният вихър остава изключително студен и добре организиран през първата половина на месеца. Това означава стабилна циркулация и по-топъл западен поток в по-ниските слоеве на атмосферата — фактор, който обикновено предпазва Европа от ранни студове, пишат от "Meteo Balkans".

1-10 ноември - колебливо начало

В първата десетдневка на ноември полярният вихър ще бъде силно концентриран над Северния полюс, с температури в стратосферата до –75°C. Това означава, че ще има стабилен и мощен вихър, който ще задържа арктичния студ далеч от Европа.

За България това означава, че ще имаме доста по-меко от традиционното за месеца време. Очакват ни температури през деня до 18 градуса, а в някои южни райони дори до 20 градуса. Ще имаме предимно слънчево време, на места - мъгливо. Не се очакват сериозни валежи, макар да са възможни някои краткотрайни превалявания.

В планините температурите ще са между 10 и 12 градуса. В районите с мъгли дневните стойности ще остават под 12°C. Възможно е да има температурни инверсии, особено в столицата. Минималните температури в много райони ще бъдат около и под нулата, с условия за слани.

11-20 ноември - идва по-хладното време

В дните в средата на ноември центърът на полярния вихър започва леко да се измества към Сибир, пишат от "Meteo Balkans". Това ще промени циркулацията в тропосферата и ще позволи на по-хладен въздух от североизток да достигне до Балканите. В България ще го усетим по по-ниските температури, които ще достигнат до нормалните за сезона - през деня ще са между 8 и 13°C, с минимални между 1 и 6°C. В низините ще зачестят сутрешните мъгли и инверсии. 

Към края на този среден период се очаква от североизток да нахлуе по-студен въздух и да има валежи от дъжд и сняг в планините.

21-30 ноември - първи знаци за зима

В края на месеца се очаква засилване на югозападния поток в Западна Европа, както и блокиращ антициклон над Източна Европа. Това ще доведе студени въздушни маси, които ще се спуснат над Балканите след 25 ноември.

Осезаемо ще се застуди, особено в Северна и Западна България, а в планините и Предбалкана е възможно да превали сняг. В низините се очаква дъжд, както и преваляване на мокър сняг. Сутрин ще бъде студено с отрицателни температури и слани.

Яна Баярова
