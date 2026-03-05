Храни, които стимулират производството на колагена

Колагенът, най-разпространената структурна протеинова молекула в тялото, осигурява здравина, структура и устойчивост на кожата, костите, мускулите, сухожилията, връзките и хрущялите, като им помага да издържат на разтягане и стрес. Съставен от аминокиселини, той осигурява структурна поддръжка на извънклетъчното пространство на съединителните тъкани. Но знаете ли кои храни са най-подходящи за подобряване на колагена в тялото ви? Във видео в Instagram дерматологът Джушя Бхатия Сарин класира храните според способността им да стимулират колагена и говори за потенциалните ползи.

Най-добрите колагенови бустери

Цитрусови плодове - Тя разкрива, че „витамин С е едно от малкото хранителни вещества, за които е доказано, че директно увеличават колагена в човешката кожа“, класирайки го като най-добрия бустер на колагена, като му дава оценка 5 от 5.

Костен бульон - Според д-р Сарин, костният бульон е богат на специфични за колагена аминокиселини, като тя го класира на 5 от 5.

Пилешко месо - Дерматологът споменава, че пилешкото месо осигурява глицин и пролин, ключовите аминокиселини, необходими за синтеза на колаген. Поради това тя го класира с 4,5 от 5.

Умерено помага за подобряване на колагена

По-долу са изброени някои от храните, които лекарят е класирал с 4 от 5 точки. Това са:

Горски плодове - Тези плодове, богати на антиоксиданти, намаляват оксидативния стрес и забавят разграждането на колагена в кожата, според дерматолога.

Яйца - Тя разкрива, че яйцата съдържат пролин и глицин, които са основни градивни елементи на колагена.

Зелени листни зеленчуци - Дерматологът отбелязва, че зелените листни зеленчуци са богати на витамин С и каротеноиди, които подпомагат синтеза и стабилността на колаген.

Риба - Според д-р Сарин, тя е особено полезна за кожата, защото доставя колагенови пептиди и аминокиселини.

Бобови растения - Лекарят разкрива: „Бобовите растения осигуряват аминокиселини, необходими за производството на колаген и възстановяването на кожата.“

Лоши колагенови бустери

Накрая, видеото включва някои храни, които са под оптималното ниво за стимулиране на колагена. Това са:

Ядки - Д-р Сарин разкрива, че ядките съдържат протеини и антиоксиданти, които косвено подпомагат поддържането на колагена. Тъй като те нямат пряка роля в производството на колаген, тя ги класира на 3 от 5 места като стимуланти на колагена.

Домати - Тя разкрива, че ликопенът в доматите предпазва съществуващия колаген от увреждане, предизвикано от UV лъчите. Въпреки това, тя ги класира на 3 от 5 места по производство на колаген.

Червено вино - Не само че е лош стимулатор на колагена, но ресвератролът в червеното вино може допълнително да намали разграждането на колагена. Ресвератролът е естествен полифенолен антиоксидант, който се намира в гроздовите ципи и осигурява потенциални противовъзпалителни, кардиозащитни и противоракови ползи, според доклад в ScienceDirect.com . Тя обаче отбелязва, че съдържанието на алкохол нарушава цялостното възстановяване на кожата, като по този начин го класира на 2 от 5.

Тези храни са подредени по потенциала им за подобряване на производството на колаген. Коя от тях ще си позволите първо?