6 съвета за понижаване на холестерола, които действително работят

Въпреки че холестеролът е от съществено значение за здравето, нездравословните му нива – особено високият LDL и ниският HDL – могат да представляват значителни рискове, особено за сърцето.

Холестеролът не е по своята същност вреден, но нездравословните му нива могат да бъдат опасни. Противно на общоприетото схващане, холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество, което играе жизненоважна роля в различни телесни функции. Той е от съществено значение за производството на хормони, витамин D и жлъчни киселини, които помагат за смилането на мазнините. Холестеролът се пренася през кръвния поток от липопротеини, като има два основни вида: липопротеини с ниска плътност (LDL) и липопротеини с висока плътност (HDL). LDL често се нарича лош холестерол, докато HDL е известен като добър холестерол.

Червен лук - регулира кръвната захар и "топи" високия холестерол

Въпреки че холестеролът е от съществено значение за здравето, нездравословните му нива – особено високият LDL и ниският HDL – могат да представляват значителен риск, особено за сърцето. Когато нивата на LDL станат твърде високи, в артериите може да се натрупа плака – състояние, известно като атеросклероза. Това стесняване и втвърдяване на артериите може да ограничи кръвния поток и да доведе до сериозни здравословни проблеми.

Още: Авокадо за закуска, обяд или вечеря: Кога е най-полезно?

Съвети за понижаване на холестерола:

1. Стратегически промени в диетата

Консумацията на повече фибри, като същевременно намалява приема на мазнини, може ефективно да помогне за поддържане на здравословни нива на холестерол. Фокусирането върху вида мазнини и фибри обаче е по-ефективно от простото намаляване на общия прием на мазнини:

Елиминирайте трансмазнините: Тези мазнини повишават LDL и понижават HDL. Избягвайте храни, които съдържат частично хидрогенирани масла, често срещани в пържени храни и пакетирани печени изделия.

Още: Природни средства за понижаване на нивата на холестерола

Замяна: Заменете наситените мазнини с по-здравословни мазнини, като тези, които се намират в зехтина, авокадото и ядките. Омега-3 мастните киселини, които се намират в мазните риби като сьомга и скумрия, също са полезни.

Яжте повече растителни храни: Включете повече растителни храни в храненията си, включително бобови растения, ядки, семена и пълнозърнести храни. Те могат да помогнат за подобряване на общите нива на холестерола.

Максимизирайте разтворимите фибри: Те действат като гъба, свързвайки се с холестерола в червата, за да го отстранят, преди да попадне в кръвта. Стремете се към 10-25 грама разтворими фибри дневно.

Въпреки че не понижават LDL директно, те значително намаляват триглицеридите и защитават сърдечния ритъм.

Още: Може ли само диетата да помогне за подобряване на нивата на холестерола?

2. Поддържайте здравословно тегло

Загубата само на 5-10% от телесното ви тегло може значително да понижи LDL и общия холестерол. Стремете се към балансирана диета и редовна физическа активност, за да постигнете и поддържате здравословно тегло.

3. Движете се повече

Често се препоръчва човек да се стреми към поне 150 минути умерени аеробни упражнения всяка седмица. Дейности като ходене, плуване или колоездене могат да помогнат за повишаване на нивата на HDL холестерола, като същевременно понижават нивата на LDL холестерола.

Още: Лекар по дълголетие казва, че холестеролът е погрешно разбран - ето истината

4. Спрете пушенето и ограничете алкохола

Тютюнопушенето уврежда кръвоносните съдове и понижава HDL холестерола. Отказването от тютюнопушенето може да възстанови нивата на HDL до тези на непушач в рамките на една година и да осигури множество ползи за здравето. По подобен начин прекомерната консумация на алкохол може да доведе до висок холестерол и други здравословни проблеми. Ето защо е най-добре да се ограничи приемът на алкохол.

5. Управлявайте стреса

Хроничният стрес задейства хормони, които могат да повишат холестерола. Използвайте медитация, йога или дълбоко дишане поне 10 минути на ден.

Още: Понижете холестерола с тази проста домашна напитка с алое вера

6. Помислете за добавки

Някои добавки , като омега-3 мастни киселини, разтворими фибри (като псилиум) и растителни стероли, могат да помогнат за понижаване на холестерола. Въпреки това, винаги трябва да се консултирате с лекар, преди да започнете каквато и да е нова добавка.

Как влияе агнешкото на холестерола

Тези промени в начина на живот могат да помогнат за понижаване на нивата на холестерола и подобряване на сърдечно-съдовото здраве. Също така е изключително важно редовно да проверявате нивата на холестерола си, особено ако имате фамилна анамнеза за проблеми с холестерола или сърдечни заболявания. Ранното откриване може да ви помогне да управлявате нивата си ефективно.