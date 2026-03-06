Тази закуска предпазва черния дроб, яжте я два пъти седмично

Черният дроб изпълнява много функции, необходими за доброто здраве и дългия живот. Сред най-важните му задачи са:

Производство на важни вещества . Черният дроб непрекъснато произвежда жлъчка. Това е химично вещество, което помага за превръщането на мазнините в енергия, която тялото ви използва. Жлъчката е необходима за храносмилателния процес. Черният дроб също така създава албумин. Това е кръвен протеин, който помага за пренасянето на хормони, лекарства и мастни киселини в тялото ви. Черният дроб също така създава повечето вещества, които помагат на кръвта ви да се съсирва след нараняване.

Обработка на билирубин . Черният дроб помага на тялото ви да се отърве от билирубина, вещество, което се намира в жлъчката. Това се случва от разграждането на червените кръвни клетки. Твърде много билирубин в тялото ви може да причини жълтеница . Това е пожълтяване на кожата и очите.

Премахване на отпадъчни продукти . Когато приемате потенциално токсично вещество, като алкохол или лекарство, черният дроб помага за неговото преобразуване и отстраняване от тялото ви.

Контролиране на имунните отговори . Когато бактерии, вируси и други вредни организми навлязат в тялото ви, специализирани клетки в черния дроб могат да открият и унищожат тези организми.

Поддържане на глюкоза . Черният дроб помага на тялото ви да поддържа здравословно ниво на кръвната захар. Черният дроб доставя глюкоза в кръвта, когато е необходима. Той също така премахва глюкозата от кръвта, когато има твърде много.

Най-добре ще забележите, че черният ви дроб не работи правилно, ако чувствате хронична умора, здравето ви не е най-добро, често усещате горчив и метален вкус в устата си, имате жълт налеп на езика си...

Ако постоянно преяждате или ядете нездравословни храни, пушите и пиете алкохол, приемате силни лекарства и не пиете достатъчно течности, може да натоварвате допълнително черния си дроб.

Експертите са сигурни, че черният ви дроб може да се възстанови, ако ядете овесена каша за закуска.

Рецепта за каша, която подобрява здравето на черния дроб:

Овесени ядки – 1 чаша. Овесените ядки блокират усвояването на вредни вещества, ускоряват елиминирането на токсините. Те улесняват процеса на храносмилане и осигуряват на тялото необходимата енергия.

Тиква (обелена и нарязана на кубчета) – 20 до 40 грама. Възстановява клетъчните структури на черния дроб, подмладява. Спомага за прочистването на всички органи. Консумацията на сурова тиква на гладно подобрява функцията на стомаха и храносмилателния тракт.

Стафиди – половин шепа (добре измити и разделени). Оптимизират функцията на черния дроб, помагат за обновяването на клетките.

Бадеми – по избор. Тези ядки нормализират черния дроб.

Подготовка:

Сложете всички съставки в малка тенджера. Добавете вода или мляко, след което оставете да заври. Можете да добавите и малко сол. Когато заври, свалете от котлона, покрийте с капак и оставете да престои известно време.

Препоръчително е тази каша да се готви поне 2 до 3 пъти седмично. Бързо се абсорбира. Придава лекота, енергия и премахва неприятните налепи от езика.