Николай Найденов: Туморът, обхванал съдебната система, трябва да се излекува със скалпел - не с хомеопатия

Туморът, обхванал съдебната система, трябва да се излекува със скалпел - не с хомеопатия. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV министърът на правосъдието Николай Найденов. „Изглежда, че кадровиците във Висшия съдебен съвет (ВСС) бързат с определени свои решения, за които са поели ангажименти, и искат да изпреварят влизането в сила на закона, който ще им забрани да го правят, поне за определено време“, коментира Найденов това, че минути преди парламентът да забрани, както предвижда законът, кадровиците от ВСС да правят назначения, те продължават да си кадруват.

Той сподели, че е получил сигнали и апели от различни административни ръководители и от общи събрания на съдилища, които се противопоставят на подобно поведение. „Ще предоставя тези писма на ВСС и на неговия пленум, който ще се проведе утре. Ще ги помоля да не правят това, което им се предлага от Съдийската колегия“, посочи Найденов.

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По думите на министъра той ще даде гласност на тези писма и на всичко това, което се предлага, за да се предотврати това „не особено институционално поведение“. „Аз не искам да правя предположения и квалификации. Единственото, което ми направи впечатление, е, че мотивите за подобни решения и такава спешност не оправдават същината на взетите решения“, смята той.

Според Найденов те не отговарят на необходимостта на органите на съдебната власт точно определен брой хора да бъдат преместени от един съд в друг. „Затова ще сигнализирам и ще представя своите аргументи“. „Във Висшия съдебен съвет има хора, които споделят моето мнение, и техните позиции бяха изразени по време на заседанието на Съдийската колегия“, сподели Найденов.

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Той посочи, че министърът на правосъдието председателства Висшия съдебен съвет без право на глас. „Това са неговите правомощия и той може да предлага точки. По тази точка ще изразя становище“. „Няма да бъда там, тъй като по същото време ще се разглежда и Законът за съдебната власт и считам, че това има по-дългосрочен ефект“.

По думите му става въпрос за надбягване със закона. „Това наистина не е нормално институционално поведение. Но аз смятам, че трябва да се вслушат в гласа на разума и да оставят сериозните кадрови решения за следващия ВСС“. „Понятието „съдебна реформа“ толкова много се изчерпа, че на мен вече ми е неудобно да говоря за нея“, коментира Найденов.

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Според него доста министри са обяснявали какво представлява съдебната реформа. „Сигурен съм, че всички те са имали доброто намерение да я проведат. За съжаление обаче това не се е случило“. „Към настоящия момент съдебната реформа трябва да започне оттам - да бъдат извадени на светло скритите зависимости. Трябва да се види какъв е този тумор, който е обхванал съдебната система, и къде са неговите метастази. Защото те пречат на съдебната система да функционира по правилния начин - по начина, предвиден в законите и в Конституцията“, посочи Найденов.

По думите му съдебната система е достатъчно стабилна, за да се пребори с тази зараза, но е необходима и малко външна помощ. „При всички положения няма да помогна с хомеопатия. Туморите и метастазите се лекуват със скалпел“. „На първо място считаме, че причините за явленията, които виждаме - като случая с Пепи Еврото и като случая с Нотариуса, са много по-дълбоки. Това е само върхът на айсберга. Ние трябва да погледнем под повърхността и да видим какво мотивира тези хора да постъпват по този начин“, коментира той.