"Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот": Борисов за трагедията на "Тракия"

Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот. Това написа лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател на България Бойко Борисов в социалната мрежа "Фейсбук" по повод трагедията на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин, при която има много загинали и ранени. "Съболезнования на близките на загиналите. Желая успех на лекарите, които се борят за живота на пострадалите!" ,написа още Борисов в социалната мрежа.

Последна информация за катастрофата на "Тракия"



Припомняме, че над 50 превозни средства са участвали в две верижни катастрофи на магистралата при пътен възел "Зимница", като по последни данни има 11 жертви и 48 ранени.

"Жертвите в катастрофите на АМ "Тракия" до Ямбол са над 10, а участвалите в инцидента превозни средства са над 70", съобщи пред журналисти областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Заради инцидента автомагистралата е затворена за движение, в момента спасителните екипи работят на място. Мобилизирани са линейки от съседни на Ямбол райони, а премиерът Радев е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан". ОЩЕ: След трагедията на "Тракия": Кабинетът отменя заседанието си, остава само срещата на Радев и Фон дер Лайен