Спешен призив за кръводаряване за десетките ранени и пострадали в катастрофата на "Тракия"

МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” отправя призив за кръводаряване заради пострадалите в катастрофата на магистрала Тракия, които са настанени в болницата. Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 08:00 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника.

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Припомняме, че в тежкия инцидент загинаха поне 11 души, а пострадалите са близо 50. В катастрофите са участвали общо 86 превозни средства - 63 в пътното платно в посока Бургас и 23 в платното посока София.

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