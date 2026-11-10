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Заради огледи след катастрофата: АМ "Тракия" край Ямбол ще е затворена за дълго време

10 ноември 2026, 11:15 часа 889 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради огледи след катастрофата: АМ "Тракия" край Ямбол ще е затворена за дълго време

Заради големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия" и следствените действия се очаква затварянето на участъка и в двете посоки да продължи за дълъг период. На терен на мястото на инцидента работят екипи на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и всички аварийни служби. ОЩЕ: Тежък инцидент на АМ "Тракия": Мъгла предизвика верижна катастрофа с 50 коли (СНИМКИ)

Обходните маршрути и за леките, и за товарните автомобили над 12 т са:

Посока Бургас: Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци;

I-7 (Горно Александрово – Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци – Карнобат).

Посока София: Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре – Хаджидимитрово - III-795 (Драганци – Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Карнобат) и II-53 (Гергевец – Сливен – Крушаре – Хаджидимитрово).

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За водачите, на които им се налага да пътуват по направлението, но са по-далеч от затворените участъци, АПИ препоръчва следните обходни маршрути:

Посока Бургас: Препоръчителен обходен маршрут: Хаджидимитрово - Дражево - Ямбол - Кукорево - Стара река - Козарево - Калчево - Победа - Челник - Тамарино - Войника - Първенец - Зорница - Радойново - Малина - Драка - Загорци - Светлина - Средец - Драчево - Дебелт - Константиново - Черни връх - Бургас× - II-53 (Хаджидимитрово – Дражево – Ямбол – Кукорево – Стара река – Козарево – Калчево – Победа – Челник – Тамарино – Войника – Първенец – Зорница – Радойново – Малина – Драка – Загорци – Светлина – Средец) и II-79 (Средец – Драчево – Дебелт – Константиново – Черни връх – Бургас).

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Посока София: Препоръчителен обходен маршрут: Драганци - Карнобат - Самуилово - Гергевец - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Ковачите - Злати войвода - Старо село - Коньово - Научене - Каменово - Съдиево - Нова Загора - Езеро - Стоил войвода - Дядово× - III-795 (Драганци – Карнобат), I-6 (E-773) (Самуилово – Гергевец – Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), II-66 (E-773) (Сливен – Ковачите – Злати войвода – Старо село – Коньово – Научене – Каменово – Съдиево – Нова Загора), II-55 (Нова Загора) и III-554 (Нова Загора – Езеро – Стоил войвода – Дядово).

От АПИ призовават и съветват пътуващите по обходните маршрути да се движат с повишено внимание заради интензивния двупосочен трафик.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg;, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

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Магистрала Тракия АПИ верижна катастрофа Тракия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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