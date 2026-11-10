Прокурорите скочиха срещу Бюджет 2027: Удря независимостта на съдебната власт

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) отправи остри критики към правителството и проекта за държавен бюджет за 2027 г., като предупреди, че заложените промени застрашават финансовите гаранции за независимостта на съдебната власт и ощетяват най-нископлатените служители в системата.

От организацията посочват, че само няколко седмици след като Конституционният съд обяви за противоконституционна промяната в механизма за определяне на магистратските възнаграждения, управляващите отново предлагат те да бъдат фиксирани чрез временно бюджетно правило.

"Само седмици след като Конституционният съд обяви за противоконституционна промяната в механизма за определяне на магистратските възнаграждения, проектобюджетът за 2027 г. отново предлага тяхното фиксиране чрез временно бюджетно правило", се казва в позицията на АПБ. Още: В кое не сме смели: Депутат на Радев оцени бюджета като здравословен и стабилен

Прокурорската асоциация припомня Решение №17 от 20 октомври 2026 г. на Конституционния съд, според което стабилността на правилата за определяне на магистратските заплати е част от гаранциите за независимостта на съдебната власт. От организацията подчертават, че този принцип не може да бъде заобикалян чрез ежегодни бюджетни изключения.

Затова от АПБ настояват за траен законов механизъм, който да определя възнагражденията въз основа на обективни икономически показатели, вместо те да зависят от решенията на правителството при приемането на всеки нов бюджет. Според асоциацията замразяването на заплатите при растящи цени води до реално намаляване на доходите и отслабва една от основните гаранции за независимостта на магистратите. Още: "Здравеопазването е антиприоритет на управляващите": Бивш здравен министър с анализ на бюджета

Недоволство предизвикват и предложенията за премахване на средствата за тоги и облекло, както и промените в личните осигурителни вноски. АПБ настоява последиците от тези мерки да бъдат публично изчислени, а предвидените компенсации да имат пълно финансово покритие.

Най-сериозни обаче са възраженията на прокурорите срещу мерките, засягащи съдебните служители. Според асоциацията деловодителите, секретарите, призовкарите и останалите специалисти получават най-ниските възнаграждения в съдебната система, въпреки че работата им е незаменима за функционирането на правосъдието.

От организацията определят като привидно увеличението на заплатите с 5%, ако едновременно с него бъдат премахнати средствата за облекло. Така според тях повишението на практика се обезсмисля, тъй като едната ръка дава, а другата отнема.

АПБ настоява средствата за тоги и облекло да бъдат запазени, увеличението на възнагражденията на съдебните служители да бъде гарантирано и да бъде представен точен разчет за реалните им доходи през 2027 г. Още: Скучен бюджет, камионът може да падне в пропастта: Икономисти за план-сметката и ролята на КЗК

"Независимостта на съдебната власт не е бюджетна привилегия. А икономиите не могат да започват от хората, които получават най-малко и без които правосъдието спира", заявяват от асоциацията.