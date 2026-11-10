"Не съм виждал такова нещо": Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ "Тракия"

Жертвите в катастрофите на АМ "Тракия" до Ямбол са над 10, а участвалите в инцидента превозни средства са над 70.

Това съобщи пред журналисти областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той е на мястото на произшествието.

"Гледката е неописуема, през живота си не съм виждал такова нещо", коментира Кашеров.

Още: След трагедията на "Тракия": Кабинетът отменя заседанието си, остава само срещата на Радев и Фон дер Лайен

По думите му към Сливенската окръжна болница са закарани 18 пострадали, трима от които в много тежко състояние.

Хеликоптерите са в готовност те да бъдат извозени към Бургас и оттам със самолет „Спартан“ при необходимост, посочи областният управител.

Тримата, които са в реанимация, трябва да бъдат обработени на място и да се прецени дали има необходимост да се превозят към Бургас, добави Кашеров. Военният самолет „Спартан“ е на летището в Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната.

По последна информация в ямболската болница има 13 настанени, посочи още Кашеров, цитиран от БТА.

Още: Заради огледи след катастрофата: АМ "Тракия" край Ямбол ще е затворена за дълго време

Областният управител на Сливен съобщи, че е разговарял с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която е заявила, че и вторият самолет „Спартан“ ще бъде организиран при необходимост.

Инцидентът

Две тежки верижни катастрофи в гъста мъгла блокираха автомагистрала "Тракия" и в двете посоки тази сутрин край Ямбол. Ударите са станали на 5 километра един от друг, в платната към Бургас и към София. Властите задействаха BG-Alert и пренасочиха движението по обходни маршрути. Първият сигнал за тежката катастрофа е подаден в 7:10 часа. Малко след това е настъпил и втори верижен сблъсък в платното за движение към София.

Двата сблъсъка са край пътен възел „Зимница“. Първата катастрофа е станала малко след 7:00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. Вторият верижен сблъсък е при 294-ия километър, преди пътен възел „Зимница“, в платното към София. По данни на Областното пътно управление сред факторите за катастрофите са гъстата мъгла, мократа настилка и несъобразената скорост.

Магистралата е изцяло затворена за движение в двете посоки в участъка между пътен възел „Зимница“ и пътен възел „Кабиле“.

Движението се пренасочва от екипи на Пътна полиция по следните обходи:

В посока София: Трафикът се отклонява по маршрута: Карнобат – път I-6 (Подбалканския път през „Петолъчката“) – Сливен – път II-53 – пътен възел „Крушаре“ (където се връщате на АМ „Тракия“).

В посока Бургас: Полицията в Сливен отбива движението още при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път. Друга опция, контролирана на място, е преминаването през Карнобат – „Петолъчката“.