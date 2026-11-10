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След трагедията на "Тракия": Кабинетът отменя заседанието си, остава само срещата на Радев и Фон дер Лайен

10 ноември 2026, 11:30 часа 736 прочитания 1 коментар
Снимка: Министерски съвет
След трагедията на "Тракия": Кабинетът отменя заседанието си, остава само срещата на Радев и Фон дер Лайен

След трагедията на автомагистрала "Тракия" насроченото за днес заседание на правителството се отменя, съобщиха от правителствена информационна служба. Днес правителството трябваше да промени зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. Става въпрос за пространства с абсолютна забрана за полети на въздухоплавателни средства, за пространства, в които полетите са ограничени при определени условия или за определени типове въздухоплавателни средства и за опасни зони. 

Темата е важна на фона на атаките с дронове в Черно море и риска за критичната инфраструктура на страната.  

Само срещата на Радев с Фон дер Лайен остава

Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Фон дер Лайен е на визита в България днес, която е част от обиколката й в Черноморския регион във връзка с руските атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Заради трагедията на "Тракия" планираните си посещения в Ямбол отмениха още социалният министър Наталия Ефремова и спортният министър Енчо Керязов. 

Помощ за пострадалите

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Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас. ОЩЕ: Заради инцидентите на "Тракия": Министър Ефремова отмени посещението си в Ямбол

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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