Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес: "Може скоро да се случи"

Григор Димитров привлече вниманието на мексиканските медии с любопитно признание за връзката си с актрисата Ейса Гонсалес. Най-добрият български тенисист не изключи възможността двамата скоро да сключат брак, след като бяха посрещнати от десетки журналисти при пристигането си в Мексико Сити. Двойката отговори на въпроси за отношенията си, а Григор изненада репортерите с откровен отговор.

Григор Димитров призна, че двамата са обсъждали сватба

Вниманието на местните журналисти беше насочено най-вече към личния живот на популярната двойка. Един от въпросите беше дали Григор и Ейса планират да направят следващата голяма крачка във връзката си.

Мексиканската актриса реагира с усмивка и се обърна към българина с думите: "Не се поддавай на напрежението, скъпи!". Димитров обаче не избегна въпроса и призна, че темата вече е била обсъждана между двамата. "Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи", заяви българският тенисист.

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Ейса Гонсалес подготви специална програма за Григор

Посещението в Мексико има и личен повод. Гонсалес иска Димитров да прекара повече време със семейството ѝ и да се запознае отблизо с културата на родната ѝ страна. Актрисата е подготвила дегустация на традиционна мексиканска кухня, както и посещение на ритуал за пречистване, провеждан в столицата.

Григор и Ейса направиха връзката си публична през пролетта на 2025 година. Оттогава двамата често се появяват заедно на спортни и светски събития. Българският тенисист вече приключи състезателния си сезон и може да отдели повече време за личния си живот, преди да започне подготовката за следващата година.

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