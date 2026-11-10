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Жестоката равносметка на АМ "Тракия": МВР съобщи за общо 86 катастрофирали коли

10 ноември 2026, 12:17 часа 2157 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Жестоката равносметка на АМ "Тракия": МВР съобщи за общо 86 катастрофирали коли

Общо в тежката верижна катастрофа, която стана тази сутрин на магистрала "Тракия", са участвали 86 превозни средства - 63 в пътното платно в посока Бургас и 23 в другото. Това съобщиха органите на реда на брифинг на мястото на инцидента край Зимница. "Установените загинали на място са 10 души, а един човек е починал в последствие в болнично заведение в Сливен", каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

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Той поясни, че всички ранени са настанени в лечебни заведения. Предполага се, че един от пострадалите, който е настанен в болницата в Бургас, ще бъде транспортиран със самолет „Спартан“ в София“, съобщи още той.

„11 са жертвите. Да се надяваме, че няма да има повече, но има доста тежко пострадали. Има лица в интензивни отделяни и ще им бъдат направени животоспасяващи операции“, каза Николов.

„Няма загинали деца“, добави той.

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Попитан вярно ли е, че има загинал полицай, той отговори, че има загинал мъж, който е бил облечен с яке на полицай, но останалото му облекло е било на цивилен. „Изяснява се дали е бил служител на МВР“, обясни Николов.

Как се стига до трагедията?

Първата катастрофа е настъпила в лентата за движение в посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпило пътнотранспортно произшествие с друг товарен автомобил, превозващ жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил. Това обясни изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. Той посочи, че всички загинали са се намирали в тази лента на магистралата.

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По думите му най-вероятната причина за катастрофата е вследствие на внезапно възникнала гъста мъгла. Главен комисар Николов сподели и че мъглата е била изключително гъста, която на места е спадала до видимост от 10 метра.

Припомняме, че тази сутрин станаха две тежки верижни катастрофи на магистрала "Тракия" между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Първата катастрофа е станала в 7:10 часа, в посока Бургас, а малко след това е последвала втора - в посока София. Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост.

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„С моя заповед съм стартирал операция „Спаси“, в която са включени всички служители, налични на съседните области и на територията на област Ямбол. Веднага са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и спасителни екипи, които да окажат помощ на пострадалите", допълни Николов.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, екипи на спешна помощ и 17 екипа на пожарната. Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол.

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жертви Любомир Николов верижна катастрофа Тракия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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