Мъж се самовзриви в центъра на Загреб: Има ли пострадали? (СНИМКА)

Тази сутрин около 8:55 ч. местно време в центъра на хърватската столица Загреб е станала експлозия, предаде хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал близо до музея „Мимара“, като на тревната площ пред музея е намерено мъртво тяло. Загребската полиция потвърди пред "Идекс" за тялото. Смъртта не е резултат от криминално деяние. Според първоначалната информация става дума за самоубийство, т.е. мъжът се е самовзривил.

Има ли пострадали?

Свидетелите на взрива са били силно смутени, съобщава хърватската медия.

За щастие по време на детонацията на бомбата не е имало никой наблизо, освен лицето, което е активирало взривното устройство.

„Точно карах майка ми към Перковачево, чух силна експлозия и в същото време усетих как нещо пада върху покрива на колата ми. Мисля, че е било фрагмент от нещо след експлозията, защото бях само на 20 метра от това място по права линия. Само пътят ни разделяше. По-късно, когато спрях, нямаше нищо на покрива, така че дори не съобщих в полицията. Всичко пред Мимар вече беше оградено, а на земята лежеше тяло. Имаше и линейка, която бързо си тръгна“, каза гражданинът пред 24sata, пише tportal.hr.

Полицията провежда разследване, а районът около местопроизшествието е ограден с полицейска лента. Разположена е и полицейска палатка.

Властите със съвети към хората със суицидни мисли

Хората със суицидни и депресивни склонности могат да получат консултации на няколко места. В Република Хърватия има няколко телефонни номера за психологическа помощ, напомнят властите. ОЩЕ: Мощна експлозия на училищно игрище в Загреб (ВИДЕО)