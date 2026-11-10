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Радев обяви черната равносметка от "Тракия": 11 жертви и 48 ранени (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 12:03 часа 1684 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев обяви черната равносметка от "Тракия": 11 жертви и 48 ранени (ВИДЕО)

11 души са загинали, а 48 са ранени при тежката катастрофа на магистрала "Тракия", съобщи премиерът Румен Радев. Той направи изявление във Варна, където се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Заради катастрофата, обясни Радев, програмата на посещението се променя. След брифинга във Варна той заминава за Бургас, Сливен и Ямбол. 

Новината за катастрофата ни завари в правителствения самолет на път за Варна, каза още премиерът. След кацането той е разпоредил на вътрешния министър Иван Демерджиев да лети за Бургас, за да може да се ползва машината за извозване на ранени към болници в София. Още: "Не съм виждал такова нещо": Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ "Тракия"

Отделно от това два военни самолета "Спартан" са в готовност да се включат в евакуацията. Тъй като пострадалите са откарани в болниците в Ямбол и Сливен, е разпоредено преместването на самолетите в авиобаза "Безмер" край Ямбол.

Тежката верижна катастрофа с десетки автомобили стана в района на пътен възел "Зимница" до Ямбол на магистрала "Тракия". Още: След трагедията на "Тракия": Кабинетът отменя заседанието си, остава само срещата на Радев и Фон дер Лайен

"Ситуацията е много тежка", каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков и добави, че при инцидента има жертви.

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По-късно той каза, че загиналите са над 10. Не е ясен броят на ранените.

"Изразявам дълбоки съболезнования на загиналите в катастрофата на "Тракия" и техните семейства. Изразявам благодарност на спасителните екипи в такъв тежък момент", каза председателят на Европейската комисия.

Тя добави, че разбира промяната в програмата им за днес с премиера Румен Радев. 

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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