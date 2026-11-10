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ГДБОП с предупреждение: Зловреден софтуер дебне от известията за актуализация на телефоните ни

10 ноември 2026, 12:10 часа 1125 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГДБОП с предупреждение: Зловреден софтуер дебне от известията за актуализация на телефоните ни

Киберпрогноза за ноември: Фалшиви актуализации и фишинг атаки! За това предупредиха от Дирекция Киберпрестъпност на ГДБОП.

"Внимавайте с известията за актуализация на телефони с Android! Зад тях може да се крие зловреден софтуер, който да даде на измамниците пълен контрол на телефона Ви и достъп до приложенията Ви", предупредиха от ГДБОП.

Според институцията продължават фишинг измамите с фалшиви съобщения от банки, куриерски компании и институции за неплатени глоби, тол такси и доставки.

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ГДБОП съветва и как да се предпазим:

  • Не инсталирайте актуализации чрез линкове от социалните мрежи.
  • Не отваряйте съмнителни линкове в SMS-и и имейли.
  • Проверявайте внимателно интернет адреса на сайта.
  • Никога не въвеждайте банковите си данни в непроверени страници.

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"Бъдете информирани! Не позволявайте на измамниците да получат достъп до телефона и парите ви", призовават още от ГДБОП.

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Ведомството дава подробни съвети на страницата си за реакция, свързана с пароли, фишинг атаки, инвестиционни измами, лични данни, пиратски софтуер и др.

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ГДБОП кибератаки хакване хакери
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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