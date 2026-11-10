Шейх Мансур го грози съдбата на Абрамович! Поискаха тежки санкции срещу боса на Ман Сити

Манчестър Сити може да се изправи пред сериозен проблем, който засяга не резултатите на терена, а бъдещето на собствеността на клуба. Правозащитната организация FairSquare поднови искането си към британското правителство да разследва шейх Мансур за предполагаемите му връзки с паравоенни формирования, обвинявани във военни престъпления в Судан. Ако се стигне до санкции, това може да постави под въпрос възможността му да продължи да притежава английския гранд.

Защо искат санкции срещу шейх Мансур?

На 9 ноември FairSquare публикува ново обръщение до британските власти, след като още през април поиска проверка срещу собственика на Манчестър Сити. Организацията твърди, че Обединените арабски емирства оказват подкрепа на паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF), които участват в гражданската война в Судан.

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В подкрепа на позицията си FairSquare посочва данни от международно разследване, публикувано през септември 2026 година. ОАЕ категорично отричат да снабдяват с оръжия или да оказват военна подкрепа на която и да е от воюващите страни.

Може ли Манчестър Сити да смени собственика си?

Ако британското правителство наложи санкции на шейх Мансур, последствията могат да бъдат сериозни. Правилата на Висшата лига не позволяват на лица под определени правителствени санкции да притежават или управляват клубове. Подобно развитие би могло да наложи промени в собствеността или управлението на Манчестър Сити.

Най-известният прецедент е Роман Абрамович, който продаде Челси през 2022 година след наложените му британски санкции.

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