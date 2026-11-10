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Затвориха част и от АМ "Хемус" за часове на фона на затворената заради зверска катастрофа АМ "Тракия"

10 ноември 2026, 11:57 часа 945 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Затвориха част и от АМ "Хемус" за часове на фона на затворената заради зверска катастрофа АМ "Тракия"

Днес (10 ноември) от 13:00 до 16:00 часа за движение ще бъде затворен участъкът от магистрала "Хемус" в района на етапната връзка Шумен до Нови пазар, за който е въведена временна организация на движението. Ограничението се налага поради извършване на профилактика на тол камерите.

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Екипи на "Пътна полиция" ще подпомагат водачите и ще регулират преминаването по обходния маршрут през път I-2.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) призовават шофьорите да спазват указанията на контролните органи и да се движат с повишено внимание.

Припомняме, че заради две тежки верижни катастрофи с десетки жертви и пострадали автомагистрала "Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол за дълго време.

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Магистрала Хемус
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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