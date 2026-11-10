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Вдигнаха военния "Спартан", за да помага след мелето на "Тракия"

10 ноември 2026, 11:01 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вдигнаха военния "Спартан", за да помага след мелето на "Тракия"

Министерство на отбраната се включва в организацията за справяне с последиците от мащабните верижни катастрофи на магистрала "Тракия".

Стана ясно, че военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от инцидентите на "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол. Това от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

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Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.

Инцидентът

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Две тежки верижни катастрофи в гъста мъгла блокираха автомагистрала "Тракия" и в двете посоки тази сутрин край Ямбол. Ударите са станали на 5 километра един от друг, в платната към Бургас и към София. Властите задействаха BG-Alert и пренасочиха движението по обходни маршрути. Първият сигнал за тежката катастрофа е подаден в 7:10 часа. Малко след това е настъпил и втори верижен сблъсък в платното за движение към София.

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Двата сблъсъка са край пътен възел „Зимница“. Първата катастрофа е станала малко след 7:00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. Вторият верижен сблъсък е при 294-ия километър, преди пътен възел „Зимница“, в платното към София. По данни на Областното пътно управление сред факторите за катастрофите са гъстата мъгла, мократа настилка и несъобразената скорост.

Магистралата е изцяло затворена за движение в двете посоки в участъка между пътен възел „Зимница“ и пътен възел „Кабиле“.

Движението се пренасочва от екипи на Пътна полиция по следните обходи:

В посока София: Трафикът се отклонява по маршрута: Карнобат – път I-6 (Подбалканския път през „Петолъчката“) – Сливен – път II-53 – пътен възел „Крушаре“ (където се връщате на АМ „Тракия“).

В посока Бургас: Полицията в Сливен отбива движението още при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път. Друга опция, контролирана на място, е преминаването през Карнобат – „Петолъчката“.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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