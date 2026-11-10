Everlast идва в България с нов албум догодина!

Everlast, артистът, който преминава музикалните граници между рапа, блуса и рока с лекота, ще изнесе концерт в София на 13 февруари 2027. По покана на Fest Team, Everlast ще представи на живо на Vidas Art Arena "Embers to Ashes", първия си нов албум от осем години насам. Продажбата на билети стартира на 13 ноември в мрежата на Ticket Station на цени от 39 евро, а предварителната продажба за членовете на Fest Club е на 12 ноември.

Кой е Everlast

Erik Francis Schrody, познат по света и у нас като Everlast, се появява в началото на 90-те като част от хардкор хип-хоп иконите House of Pain. Триото, в състав Everlast, Danny Boy и DJ Lethal, издава през 1992 "Jump Around", един от хитовете на всички времена, който и днес звучи на стадиони и партита по целия свят.

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След House of Pain Everlast поема по собствен път. Албумът му "Whitey Ford Sings the Blues" (1998) става тройно платинен и стига до 9-о място в Billboard 200. Хитовете "Ends" и "What It's Like" обикалят радиата по света, а "What It's Like" се превръща в един от химните на десетилетието и носи на Everlast номинация GRAMMY за Best Male Rock Vocal Performance. Година по-късно той записва "Put Your Lights On" със Santana за албума му "Supernatural" и печели GRAMMY за Best Rock Performance за дуета.

През 2026 Everlast се завръща с "Embers to Ashes" - осмият му студиен албум и първи с Thirty Tigers и Regime Music Group. Записан в Нашвил и продуциран от Yelawolf, албумът идва след трудно десетилетие за артиста и разказва за славата, спечелена и изгубена, за внезапните обрати, които променят посоката на един живот, за мъдростта и платените скъпо житейски уроци. Звукът стъпва на американа, блус и рутс рок, но през него минават и умелите текстове и дълбокият баритон на Everlast.

"Едно от най-важните неща, които музиката прави, е да те накара да седнеш и да си кажеш: "Леле, не знаех, че някой друг мисли същото или чувства същото. А така се чувстваш по-малко сам", споделя Everlast.

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На 13 февруари 2027 софийската публика ще чуе за първи път на живо песните от "Embers to Ashes", но и любими тракове от кариерата на Everlast. Продажбата на билети стартира на 13 ноември в мрежата на Ticket Station на цени от 39 евро, а предварителната продажба за членовете на Fest Club е на 12 ноември. Повече информация за събитието ще намерите тук.